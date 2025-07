Un piéton dans un état grave après avoir été happé par un véhicule à Port-Cartier

Une collision entre un piéton et un véhicule est survenue un peu après 5h à l’intersection de la rue des Pins et de l’avenue Parent, à Port-Cartier.

Le piéton a subi des blessures importantes. Il a été transporté à un centre hospitalier et on craint pour sa vie, confirme la porte-parole de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier. Le conducteur a subi un choc nerveux et a été conduit à un centre hospitalier.

La collision serait survenue au moment où le piéton traversait l’intersection.

Le secteur est fermé à la circulation le temps que soit réalisé l’analyse de la scène de l’accident par un reconstitutionniste.