Plan climat : La population invitée à contribuer en ligne tout l’été

La lutte aux changements climatiques prend un tournant participatif dans la Manicouagan. La MRC poursuit ses efforts pour élaborer son Plan climat en invitant la population à participer à une grande consultation publique en ligne, accessible jusqu’à la mi-août via www.climatmanicouagan.com.

Après une série de cafés-climat tenus en juin dans le cadre de la Semaine du climat, cette nouvelle phase mise sur l’interaction publique et numérique pour élargir la mobilisation citoyenne. Jusqu’à la mi-août, les résident.e.s de la Manicouagan peuvent consulter les projections climatiques et partager leurs préoccupations liées à l’érosion, aux feux de forêts, aux températures et aux précipitations, dans le confort de leur foyer.

« Ce processus de participation citoyenne vise à ancrer les solutions climatiques dans les réalités du territoire, en tenant compte des savoirs, des besoins et des aspirations de la communauté. Chaque voix compte! » souligne Jacinthe Maloney, directrice de l’aménagement et de l’urbanisme à la MRC de Manicouagan.

Lors des rencontres de juin, plusieurs enjeux sont ressortis. Parmi les préoccupations les plus fréquemment exprimées :

• Le lien névralgique que représente la route 138 comme voie principale d’accès et d’évacuation en situation de crise;

• La perte d’accès au territoire en raison des conditions météorologiques extrêmes et la détérioration des chemins forestiers;

• La volonté de préserver les activités identitaires telles que la pêche, la motoneige, le patin, le ski ou le camping;

• L’adaptation aux vagues de chaleur, l’accès à la climatisation ou à des îlots de fraîcheur, notamment pour les personnes aînées et les enfants;

• L’érosion qui fragilise les berges et pose un risque pour certaines infrastructures;

• Les dommages causés par les infiltrations d’eau, les glissements de terrains;

• Les impacts sur la santé mentale et physique;

• Les effets sur la faune et la flore.

Face à ces constats, les citoyennes et citoyens ont proposé des solutions concrètes. Parmi elles, on retrouve le besoin de sensibilisation sur les risques climatiques et les bonnes pratiques, le renforcement de la mobilité durable, la mise en place d’initiatives de verdissement et la bonification des plans d’urgence.

Les données recueillies durant l’été viendront nourrir le Plan climat, dont l’adoption est prévue pour 2027. De nouvelles phases de mobilisation seront déployées au cours des prochains mois pour permettre à l’ensemble des acteurs du territoire de s’impliquer dans la co-construction de ce plan ambitieux.