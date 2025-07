166 athlètes de la Côte-Nord ont rendez-vous à Trois-Rivières

« Allons ensemble, le sport nous rassemble, entrons dans le monde des Jeux du Québec… », des paroles de la fameuse chanson de cet événement multisports. Ils seront 166 athlètes de la Côte-Nord à se retrouver à Trois-Rivières pour la 59e Finale des Jeux du Québec et à compétitionner contre les milliers d’athlètes venus des 18 autres régions.

À ce contingent d’athlètes qui défendront du 25 juillet au 2 août les couleurs de la Côte-Nord, « une région qui a du panache » pour reprendre le slogan de la délégation, il y aura 41 entraîneurs et accompagnateur et quatorze missionnaires.

Pour le premier bloc de compétition, soit du 26 au 29 juillet, on retrouvera 93 athlètes, soit en athlétisme, baseball, natation artistique, tir à l’arc, triathlon, vélo de montagne et volleyball (féminin et masculin). La région mise une délégation complète en athlétisme avec sept jeunes cadets surclassés juvéniles sur les 30.

Au deuxième bloc, du 30 au 2 août, 73 jeunes seront en action en basketball (féminin et masculin), golf, natation, natation en eau libre, soccer (féminin et masculin) et volleyball de plage (féminin et masculin).

Les villages ou municipalités de la Côte-Nord sans athlètes se font rares pour la 59e Finale. Ils proviennent d’un bout à l’autre de la région, avec notamment six participants de la Basse-Côte-Nord (tous en athlétisme) et deux de Fermont (en soccer).

« Même à l’extérieur des Jeux, ça travaille fort pour développer les jeunes à leur plein potentiel. On le voit par des sports qui se démarquent », mentionne la cheffe de la délégation nord-côtière, Sarah Richard Tremblay. Elle parle notamment de l’athlétisme en Basse-Côte-Nord. « Et même si le sport n’est pas près d’eux, ce n’est pas un frein », ajoute-t-elle.

Cinq athlètes prendront part à deux disciplines et seront ainsi présents pour les deux blocs. Il s’agit des Septiliens Mérédith Boudreault et Raphaël Vachon, en natation et en triathlon, ainsi que des Baie-Comois Raphaëlle Coll (basketball/vélo de montagne), William Lessard (baseball et basketball) et Hugo Robert (athlétisme et soccer).

Sans avancer de chiffres, Sarah Richard Tremblay parle d’espoirs de médailles en athlétisme et en vélo de montagne.

« On a des athlètes à surveiller avec leurs belles performances de leurs dernières compétitions », a-t-elle dit, sans nommer de noms.

La délégation fera connaître son porte-drapeau le 22 juillet, quelques jours avant le grand départ des athlètes, entraîneurs et accompagnateurs.

Lors de la dernière finale d’été, soit à Rimouski en 2023, la Côte-Nord avait remporté cinq médailles (2 d’argent et 3 de bronze), soit en athlétisme, en golf et en vélo de montagne. La délégation comptait 164 athlètes, un nombre similaire à la finale à venir à Trois-Rivières.

Une nouvelle cheffe

La Côte-Nord aura une nouvelle personne à la tête de sa délégation pour la 59e Finale des Jeux du Québec. Sarah Richard Tremblay en sera à sa première expérience comme cheffe, une opportunité qu’elle souhaitait lorsqu’elle était étudiante.

Sarah Richard Tremblay, agente de développement à Loisir et Sport Côte-Nord, succède à Philippe LeBreux comme chef de mission, lui qui était à la tête de la délégation lors des dix dernières finales, soit depuis celle de Longueuil en 2014.

Lors de son baccalauréat en loisir, culture tourisme de l’UQTR, terminé en 2021, elle avait comme objectif de devenir cheffe de délégation un jour. « Je connaissais l’événement, et des jeunes qui y ont participé », raconte-t-elle, pour expliquer son intérêt. Et quand elle a appris qu’elle pouvait faire ça comme travail, son choix était clair.

Sarah Richard Tremblay se dit emballée de cette première expérience.

« C’est un beau défi. C’est le fun d’avoir vécu les Jeux dans tous les rôles (d’encadrement). Le rôle de cheffe apportera de la nouveauté », souligne celle qui a vécu les finales de 2019 (Québec), 2023 (Rivière-du-Loup et Rimouski) et de 2024 (Sherbrooke), que ce soit comme entraîneure (natation artistique), missionnaire, agente de communication ou adjointe au chef.

La première fois qu’elle a vécu les Jeux, c’était avec la délégation de la Mauricie, en lien avec son baccalauréat à l’UQTR.

Si la paperasse et la préparation des Jeux l’ont tenue pas mal occupée dans les derniers mois, elle a hâte de voir le concret, voir les athlètes en action. « Tout le monde a travaillé fort pour se rendre-là », dit-elle.

À propos de Trois-Rivières et des Jeux, elle souligne que « la Ville s’est très impliquée. On sera bien accueilli. Les gens ont hâte de nous recevoir ».

En dehors des compétitions, les sportifs porteurs du bleu et orange de la Côte-Nord pourront profiter des activités au Village des athlètes, situé à quelque pas de leur lieu d’hébergement, l’Académie des Estacades. Sarah Richard Tremblay parle d’activités qui sortiront de l’ordinaire alors que les quatre éléments, soit le feu, l’eau, l’air et la terre seront mis de l’avant, avec entre autres de la trampoline bungee, de l’escalade de bloc, de la poterie et une pumptrack.

Municipalités et villages représentés par les 166 athlètes : Sacré-Cœur, Les Bergeronnes, Les Escoumins, Longue-Rive, Forestville, Colombier, Pessamit, Ragueneau, Pointe-aux-Outardes, Pointe-Lebel, Baie-Comeau, Franquelin, Port-Cartier, Uashat, Sept-Îles/Moisie, Longue-Pointe-de-Mingan, Havre-Saint-Pierre, La Romaine, Chevery, La Tabatière, Saint-Augustin, Rivière-Saint-Paul, Lourdes-de-Blanc-Sablon et Fermont.