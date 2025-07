Grève à la STQ : les MRC de la Côte-Nord réclament une action rapide

Les MRC de la Côte-Nord se disent préoccupées par la détérioration des services de traversiers notamment en lien avec la grève qui a lieu à la Société des traversiers du Québec (STQ).

« Cette situation perturbe gravement la mobilité des citoyens, des entreprises, des visiteurs et des touristes dans la région », soutient l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, par voie de communiqué.

Cette dernière déplore que cette grève survienne en pleine saison touristique, « une période cruciale pour l’économie régionale ». Malgré la préparation des acteurs touristiques à accueillir une forte affluence cet été, l’interruption du service de traversiers entraîne des annulations et des ajustements d’itinéraires, nuisant ainsi à l’achalandage, selon l’Assemblée.

« Cette grève pourrait mettre en péril notre saison touristique qui s’annonçait pourtant prometteuse. Nous demandons au gouvernement d’agir sans délai pour rétablir les traversiers, car il en va de la vitalité de notre région et du soutien à nos entreprises et à nos familles », déclare Marcel Furlong, président de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord.

L’accès aux services de traversiers demeure en effet essentiel pour l’approvisionnement de la région, la mobilité de la main-d’œuvre ainsi que pour la vitalité et le développement économique et touristique de la Côte-Nord, estiment les élus. « La durée du conflit de travail et la longueur des négociations démontrent l’urgence d’une intervention rapide », affirme l’organisation.

L’Assemblée des MRC de la Côte-Nord demande donc au gouvernement du Québec d’intervenir sans délai afin de favoriser un règlement du conflit de travail à la STQ et de rétablir l’ensemble des services essentiels de traversiers sur la Côte-Nord, dans le but de soutenir le tourisme et l’économie régionale.