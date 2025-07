Santé et bien-être : formation d’un forum de consultation 

Le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) complète sa liste de membres qui constitueront son Forum de consultation pour les trois prochaines années. Il y aura un représentant citoyen pour chacune des régions.

Le forum 2025-2028 sera composé de 26 personnes, dont 17 citoyens et 9 personnes expertes de domaines liés à la santé et au bien-être.

Il a pour mandat de fournir à la commissaire son point de vue sur diverses questions qui touchent le système de santé et de services sociaux ainsi que la santé et le bien-être de la population.

Le CSBE a reçu 147 candidatures citoyennes et 31 candidatures de personnes possédant une expertise particulière en relation avec le domaine de la santé et de services sociaux.

Voici la composition citoyenne du forum :

Côte-Nord : Paul Lavoie

Abitibi-Témiscamingue : France Lessard

Laval : Serge Houle

Bas-Saint-Laurent : Maxence St-Onge

Mauricie et Centre-du-Québec : Lucie Lebrun

Capitale-Nationale : Maxe F. Giguère

Montérégie : Aymen Zire

Chaudière-Appalaches : Réjean Desrosiers

Montréal : Julie Dirwimmer

Nord-du-Québec : Denis Lemoyne

Estrie : Simone Amagnamoua

Outaouais : Jolaine Sihomnoue

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : Louise Bisson

Saguenay-Lac-Saint-Jean : Dany Daigle

Lanaudière : Michel Chagnon

Laurentides : Patrick Forget

Terres-Cries-de-la-Baie-James : Pauline Lameboy

Nunavik : Aucune candidature reçue

Voici les membres experts :

Professionnels de la santé et des services sociaux :

• Dr André J. Luyet, médecin-psychiatre, médecin examinateur et professeur agrégé de clinique au Département de psychiatrie de l’Université de Montréal

• Martin Robert, travailleur social

• Sonia Lento, infirmière et cheffe de service au sein du CISSS des Laurentides

Personnes issues de secteurs d’activité ayant un lien avec la santé et le bien-être :

• Jennifer Petiquay-Dufresne, directrice générale au Bureau du Principe de Joyce, Conseil des Atikamekw de Manawan

• Christine Vézina, professeure de droit et directrice de COMRADES – Communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux à la Faculté de droit de l’Université Laval

Experte en évaluation des technologies de la santé et des médicaments :

• Anne Chamberland, adjointe à la directrice à la Direction de l’évaluation et du soutien à l’amélioration des modes d’intervention en services sociaux et en santé mentale de l’INESSS

Expert en éthique :

• Lahcen Fatah, responsable des cours d’éthique appliquée et enseignant à Polytechnique Montréal

Gestionnaire en santé et services sociaux :

• Patrick Eccles, directeur général et conseiller en relation de travail et développement organisationnel chez Aper – Association au service des cadres du réseau de la santé et des services sociaux

Chercheur en santé :

• Dre Elham Emami, doyenne et professeure à la Faculté de médecine dentaire et des sciences de la santé orale à l’Université McGill