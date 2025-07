Traverse Matane–Côte-Nord : 13 autres jours de grève en juillet

La traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout sera de nouveau paralysée du 18 au 29 juillet, faute d’avancées dans la négociation avec le Conseil du Trésor et la Société des traversiers du Québec (STQ).

Les membres du Syndicat national des traversiers du Québec–CSN en ont fait l’annonce le 9 juillet, par voie de communiqué.

Cette nouvelle séquence de grève se tiendra du 18 au 29 juillet pour les travailleurs de Matane en mer et du 30 juillet au 3 août pour les membres à quai. Ce débrayage aura lieu à moins d’avancées significatives dans la négociation, indique le Syndicat.

La grève déclenchée le 4 juillet dernier n’a pour l’instant pas permis de débloquer la négociation, selon les membres. Rappelons que ces salariés sont sans convention collective depuis le 1er avril 2023 et que le syndicat a récemment adopté à 90 % un mandat de moyens de pression incluant une banque illimitée de jours de grève.

« L’employeur et le gouvernement doivent faire ce qu’il faut pour que la négociation progresse. C’est ridicule de nous présenter toujours les mêmes offres en exigeant une flexibilité à outrance. On nous dépose encore une offre salariale de 12,7 % sur cinq ans en exigeant des concessions exagérées. Souhaitons que la pression exercée permette enfin d’obtenir une bonne entente », explique le président du Syndicat national des traversiers du Québec–CSN, Patrick St-Laurent.

Quant à la vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics–CSN, Stéphanie Gratton, elle s’interroge sur les raisons qui amènent le gouvernement et la STQ « à se traîner les pieds ».

« Ils nuisent tellement à la négociation qu’ils forcent les travailleuses et les travailleurs à faire la grève pour que ça bouge enfin. Après des mois de négociation, il est temps d’avoir les mandats à la table pour régler », dit-elle.

Selon Liette Ross, présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent, la CAQ ne répond pas à son devoir d’être le gouvernement des régions.

« Elle abandonne les travailleurs et les travailleuses de la traverse qui est un service important pour les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord. Avec la haute saison en cours, ça prend un règlement au plus vite », conclut-elle.