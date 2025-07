PHOTOS | Un succès pour l’ouverture de la 31e édition du Vieux-Quai en Fête

Plus de 2000 personnes se sont rassemblées pour l’ouverture de la 31e édition du Vieux-Quai en Fête Alouette, à Sept-Îles.

« En soirée, nous avons accueilli un nombre record de festivaliers, surpassant largement l’achalandage du jeudi en 2024 ,» informe Christophe James, coordonnateur du Vieux-Quai en Fête.

Les spectateurs étaient au rendez-vous pour l’ouverture des festivités avec un total de 2321 personnes sur le site. Cela dépasse largement l’achalandage du jeudi en 2024 où il y avait 1 516 festivaliers.

« Avec l’annonce du beau temps, les spectateurs ont répondu à l’appel et ont acheté des passeports… C’est vraiment encourageant de voir que le monde achète en avance pour aller à l’ensemble du festival », ajoute-t-il.

Shauit ouvre le festival avec émotion

Shauit à l’ouverture du Vieux-Quai en Fête. Photo Emilie Caron-Wart

Le premier artiste invité de ce festival était nul autre que Shauit, un chanteur-musicien-interprète de la région. Il a interprété plusieurs morceaux de son dernier album et a transmis un message sur la réconciliation et un brûlant désir de vivre.

Shauit fait vibrer la foule avec sa musique. Photo Emilie Caron-wart

Jonathan Roy a enflammé la scène

La performance de Jonathan Roy pour la 31e édition du Vieux-Quai en Fête. Photo Emilie Caron-Wart

Le spectacle s’est poursuivi avec Jonathan Roy qui a envoûté les spectateurs avec ses rythmes endiablés de pop alternatif authentique. Entouré de ses musiciens, il a réalisé quelques-uns de ses plus grands succès comme Lost et Keeping Me Alive.

Jonathan Roy et ses musiciens. Photo Emilie Caron-wart

Le party avec Jérôme 50

L’ambiance électrisante au spectacle de Jérôme 50. Photo Emilie Caron-Wart

Jérôme 50 et ses musiciens ont su faire lever le party avec ses classiques, notamment Tokébakicitte et La plus belle fille du moshpit. La foule chantait et dansait sur ses aires les plus connues.

Les musiciens de Jérôme 50 se déchaînent. Photo Emilie Caron-Wart

.

Les festivités reprennent ce soir avec en ouverture un natif de la place, Yvan Pedneault pour les Classiques de Queen, suivi de Marjo, et des Shirley pour clore la soirée.

La zone familiale est accessible de 10 h à 16 h.