Le RVA Les Ailes du Nord des Bergeronnes revient pour une troisième édition

Pour sa 3e édition le rendez-vous aérien (RVA) Les Ailes du Nord invite la population à une journée remplie d’activités familiales, de spectacles et de rencontres avec des pilotes d’avion.

Cette année, c’est quitte ou double pour l’organisation qui a décidé de tenir le RVA le samedi 19 juillet seulement sans le remettre au lendemain en cas de pluie en raison des prestations des artistes difficiles à déplacer.

« Si les pilotes veulent venir le lendemain quand même ils seront les bienvenus », explique toutefois le président et fondateur des Ailes du Nord Éric Maillet.

M. Maillet indique que lui et l’agente de développement des Bergeronnes ont beaucoup travaillé sur cette journée, et que « ça va être bon » encore une fois cette année.

Le RVA est né du désir de mettre en valeur le patrimoine historique des Bergeronnes lié à l’aviation avec une fête qui réunit les pilotes d’avions et la population.

Un gros méchoui

Également cuisinier durant la journée, ce dernier prépare également un méchoui pour l’heure du souper qui pourrait nourrir tout Bergeronnes.

« Cette année, il sera deux fois plus gros que l’année dernière car on en avait manqué. Les touristes et les gens qui viennent à l’événement aiment bien ça », annonce-t-il.

La journée débutera à 13h avec la rencontre avec les pilotes et leurs avions et il y aura également un rallye et un atelier de gigue avec Dominique Desrochers, membre de Bon Débarras qui se produira plus tard en soirée.

Le mot de bienvenue sera prononcé à 16h, et le souper commencera à 17h.

La prestation de l’artiste Guillo à 19h fera place au jeux quiz à 20h30, et c’est le groupe de folk-traditionnelle québécois Bon Débarras qui va clôturer l’événement à 21h.