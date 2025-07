Marchés publics de la Manicouagan : une vitrine vivante pour le local

C’est aujourd’hui, de 10 h à 13 h au parc des Pionniers, que s’ouvre officiellement la quatrième édition du Marché public de la Manicouagan.

Jusqu’au 27 septembre, les citoyens comme les visiteurs de passage pourront y rencontrer chaque samedi des producteurs maraîchers, des transformateurs alimentaires, des artisans locaux, de jeunes entrepreneurs et des organismes de la région.

« On n’a pas changé la formule. Ce sont les mêmes ingrédients gagnants, la proximité, la diversité et le contact direct avec ceux qui cultivent, transforment et créent ici, chez nous », affirme Annie Beaulieu, conseillère aux entreprises chez ID Manicouagan et responsable du marché public.

L’initiative, qui en est à sa quatrième année, continue de s’ancrer comme un rendez-vous estival prisé au centre-ville. En plus de sa vocation commerciale, le marché joue un rôle social et communautaire. « On veut que ce soit aussi un lieu d’échange, pas seulement un lieu d’achat », souligne Mme Beaulieu.

L’importance de la proximité

Sur place, les habitués retrouveront des visages connus comme ceux de la Coop Gaïa, NordCueille, et de plusieurs artisans surprises.

Des organismes comme Action Chômage, Aire Ouverte et des représentants de la relève entrepreneuriale tiendront aussi kiosque.

D’ailleurs, le croque-livre est de retour, au plus grand bonheur des petits lecteurs.

Mme Beaulieu rappelle que les marchés publics ont également une portée éducative. « C’est important que les gens puissent découvrir tous les organismes présents sur notre territoire et ce qu’ils ont à offrir. Il y a de belles ressources qu’on gagne à mieux connaître », lance-t-elle.

Une clientèle locale et touristique

Bien que l’entrée au site soit gratuite et qu’aucun décompte officiel des visiteurs ne soit réalisé, l’achalandage demeure constant, selon Mme Beaulieu. « On le voit, les gens sont au rendez-vous. Il y a une proximité qui s’installe entre les producteurs et les consommateurs. C’est ça, l’essence du marché », souligne-t-elle.

Certaines dates bénéficient aussi d’une visibilité accrue grâce à l’arrivée de bateaux de croisière au quai. « L’an passé, on a eu une belle surprise avec la clientèle touristique », mentionne la responsable des marchés publics de la Manicouagan.

Déjà en réflexion pour l’édition 2026

Même si l’édition 2025 débute à peine, Mme Beaulieu réfléchit déjà à la suite. « On veut le bonifier, apporter de la nouveauté pour rendre l’expérience encore plus dynamique », explique-t-elle ajoutant « qu’il y a toujours place à l’amélioration ».

Rappelons que les marchés publics de la Manicouagan sont rendus possibles grâce à l’appui logistique de la Ville de Baie-Comeau. Depuis cette année, l’événement reprend son nom original, soit Marché public de la Manicouagan.

Les citoyens sont donc invités à profiter de leur samedi pour faire le plein de produits locaux, encourager les artisans et découvrir les initiatives communautaires locales.