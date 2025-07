(PHOTOS) Le festival St-Marc Pardu dans l’bois bat des records pour sa 4e édition

Le festival St-Marc Pardu dans l’bois, présenté du 10 au 13 juillet 2025, a attiré un nombre record de 1300 festivaliers, confirmant son statut d’événement phare de la scène musicale alternative nord-côtière.

Pour sa quatrième édition, l’événement a accueilli une brochette d’artistes appréciés du public dans une ambiance intimiste et festive, en pleine nature. Un formule gagnante depuis maintenant quatre ans.

Lancé officiellement jeudi soir avec les prestations de The Dams et Boréal Rover, le festival s’est poursuivi avec trois jours d’activités libres, de musique live et de rencontres. La scène principale a vu défiler Les Shimmeux, David Pineau et Jérôme 50 le vendredi, suivis de Jimmy Jimmy, Les Shirley et la très attendue tête d’affiche Vulgaires Machins le samedi soir.

« C’était incroyable. C’est comme si on avait atteint notre plus haut niveau », résume le coorganisateur Cédric Lavoie, qui tient le festival avec sa sœur Cynthia. Les deux affirment avoir reçu des commentaires extrêmement positifs des artistes et du public. « Plusieurs nous ont dit que c’était un des meilleurs shows qu’ils avaient vus des Vulgaires Machins », ajoute d’un commun accord le duo à la tête de cet évènement.

Les festivaliers ont également profité d’activités tel que le volleyball ainsi que d’un espace rassembleur avec notamment la nouveauté 2025, soit l’Étobus du show Buisness des Pardus réaménagé où les artistes venaient signés et où la marchandises à l’éfigie du Festival était disponible. « Tout le monde a trippé » souligne Cynthia Lavoie.

Les Vulgaires Machins ont clôturé le festival en force samedi soir, saluant la foule avec un « à la prochaine » prometteur. Photo courtoisie

1300 festivaliers

La quatrième édition a aussi marqué un sommet d’achalandage avec environ 1300 personnes sur l’ensemble du week-end. « C’est notre record », affirme fièrement l’équipe, qui planche déjà sur la cinquième édition.

Parmi les pistes d’amélioration envisagées, un meilleur aménagement du stationnement et plus d’espace pour le service d’hébergement du site sera retravailler en 2026.

L’événement s’est conclu en douceur dimanche matin avec le traditionnel « fabuleux déjeuner des Hangover » préparé par la Fabrique de St-Marc.

Dans un contexte où les festivals de musique punk et underground se font rares au Québec, St-Marc Pardu dans l’bois réussit à créer un rendez-vous de renom. D’ailleurs, Jérôme 50 a confié vouloir participé à ce festival pour une troisième fois dès l’an prochain tandis que les Vulgaires Machins ont salué la foule avec un sincère « à la prochaine ».

« Ce qu’on organise, ça vient du cœur. Notre paye, c’est de voir les gens heureux , conclut la fratrie Cynthia et Cédric Lavoie.