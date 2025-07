Le Festif!: «Un party à 4,3 millions $

C’est ainsi que Clément Turgeon, directeur général et artistique du Festif!, résume en souriant la fiesta qui s’apprête à mettre le feu aux poudres à Baie-Saint-Paul. «Jusqu’ici, tout va bien», se réjouit le mélomane boulimique dont la plus grande crainte est de devenir un «has been».

La tension monte à Baie-Saint-Paul et pour cause! Plus que deux « dodos » avant le début des hostilités… ou plutôt des festivités! Ce mercredi, le Parvis s’illuminera de 1000 feux et les premières notes du 16e Festif! lanceront le grand bal musical annuel.

Le brouhaha ambiant ne trompe personne alors que des chapiteaux poussent à hue et à dia, que les stationnements se font rares, que de nouveaux visages prennent leurs habitudes chez les commerçants du coin. Le Festif! se prépare et Baie-Saint-Paul aussi.

La scène Sirius et le Parvis voisin en pleine construction. (Photo Jérôme Gagnon)

«Ça va très bien, sur le terrain, la billetterie aussi. On a 22 000 billets unitaires vendus sur une capacité totale d’un peu moins de 24 000. On est pas mal dans les chiffres, à 300 billets vendus de plus que l’an passé», résume le dg.

Il ne faut pas oublier que «full de monde vient dans les shows gratuits qui représentent 50% de la programmation, c’est un exploit qu’on réussisse à faire ça!», ajoute-t-il.

De nouveaux sites font leur apparition sur la carte sont le Petit Parvis, qui a pour but de diluer un tantinet la foule souvent dense qui s’agglutine dans le plus grand. Situé sur la Rue Saint-Jean-Baptiste près de la Caisse Desjardins, il proposera une autre ambiance un peu moins survoltée, mais sans doute agréable.

On positionne d’ailleurs davantage l’électro cette année avec la scène de la Bétonnière Chez Mag et sa programmation haute en bidouillage (Parra for Curva+Manami le 18 juillet à 20h et G L O W Z I +Moonshine 19 juillet à 20h).

On risque d’y croiser souvent Clément Turgeon.

«La scène électro, je ne la manquerai pas! C’est une nouvelle scène et un nouveau public qu’on veut amener au Festif! Moi, ma plus grande peur, c’est d’être «has been», alors j’essaie de me renouveler!» , lance-t-il en riant.

Le montage du site est en lui-même fort stimulant. «C’est un beau défi, cette scène! C’est le genre de site qui est vivant et nos équipes travaillent dessus jusqu’à ce qu’on ouvre les portes. Le dernier voyage de terre sera jeudi… On a ajouté 100 billets parce que le site est deux fois plus grand qu’au début de l’installation.»

D’autres lieux confirment leur statut de chouchou. C’est le cas du Quai Bell qui fête ses 10 ans avec une programmation gratuite hautement féminine et dans un registre plutôt tendre (Sandra Contour+Soleil Launière le vendredi 18 juillet à 11h30, Viviane Audet+Dobrawa Czocher le samedi 19 juillet à 11h30, Bisous+Caroline Savoie+Velours Velours le dimanche 20 juillet à 11h).

De très sympathiques capsules soulignent l’anniversaire de cette scène unique sur les réseaux sociaux du Festif.

1000 lits à dénicher

«On doit loger environ 1000 personnes», lance Clément Turgeon. 350 employés, près de 800 musiciens avec leur équipe: la logistique n’est pas simple. «On a des hôtels loués au complet, on a du staff dans des chalets de Hébergement Charlevoix…. Pour les hébergeurs, comme Hôtel Baie-Saint-Paul, c’est bien, il ne se casse pas la tête. Il est loué au complet! Heureusement qu’il y a du camping citoyen pour aider à loger tous les festivaliers!»

500 bénévoles prêteront main forte au Festif!.

Les spectacles gratuits à la scène de la MicroBrasserie Charlevoix sont un must pour les festivaliers. (Photo Jérôme Gagnon)

«To do list»

Soyez avisé: Baie-Saint-Paul accueillera un lot inhabituel de gros camions en ce lundi 14 juillet.

«C’est l’arrivée de fournisseurs, tout le monde arrive ce matin! On a fait du montage bénévole dans les derniers jours, mais là, entre ce matin et ce soir, la ville sera vraiment différente…», indique Clément Turgeon.

Côté programmation, tout va bien. Seuls deux spectacles ont fait l’objet d’annulation et ont été remplacés.

«Par exemple, Moor Mother s’était bookée en double en Chine et à Baie-Saint-Paul. Elle revient l’an prochain», raconte Clément Turgon.

Ce dernier invite d’ailleurs ses concitoyens à «sortir de leur zone de confort musical». «Apashe & Brass Orchestra, il reste 30 billets, ça va être vraiment hot! C’est un show de haut calibre et notre premier avec de la pyrotechnie. Un nouveau défi! Venez voir des artistes que vous connaissez pas, vous allez tripper!»

Une partie de l’équipe, qui compte plusieurs centaines de personnes, devant le traditionnel logo près du Parvis. (Photo tirée de la page Facebook du Festif!)

L’arrivée des chapiteaux est un signe avant-coureur qui ne ment pas! (Photo Félix Chouinard)

En vrac

Le Tony et Charlo accueille spectacles et DJ set dès 21h (Chou+DJ Poulet le 17 juillet, Sloan Lucas+Kilojoules le 18 juillet, Taxi Girls et Loïc Lafrance en DJ set le 19 juillet).

Les jams de l’arrière-pays, qui mettent sur la sellette les musiciens traditionnels de la région, sont de retour à La Maison Otis le 17 juillet à 19h et le 18 juillet à 16h, gratuit).

Le cirque sera une fois de plus roi et bouffon samedi dans le secteur de la rue de la Tannerie et de la rue Jean-Talon samedi dès midi.

Avant. (Photo Félix Chouinard.

Le Domaine en fugue s’arrête au Restaurant L’Incontournable (19 juillet 10h) et au Musée d’art contemporain (19 juillet 11h30), une halte souvent qualifiée de «moment-phare » par les festivaliers.

Les artistes de rue égaieront le chemin de ceux qui feront l’excellent choix de se rendre à pied dans le secteur du Quai et l’Espace Promutuel, près du bureau de poste.

La meilleure façon de tout savoir sur ce qui se passe dans la ville en liesse est de télécharger l’application Le Festif!. C’est là que les détails pour les Imprévisibles Loto-Québec, aussi connus sous le petit nom de « shows-surprise », feront leur apparition. (Secret d’initié : la traditionnelle « bataille de fanfare » ne figure pas à l’horaire, mais pourrait bien « popper » dans votre appli dans la nuit de samedi à dimanche…)

Ça brasse déjà au Garage du Curé… (Photo Jérôme Gagnon)

La vaste majorité des billets pour les spectacles payants ont trouvé preneurs, mais pas tous! Le Festif! invite à visiter lepointdevente.com pour mettre la main sur les rares billets restants.

La page citoyenne Le Festif! (11 000 membres!) est également un endroit couru pour les échanges de billets, mais prenez garde aux arnaques.

«Au final, on fait un party qui coûte 4,3 M$», lance Clément Turgeon avant de repartir sur le terrain à la conquête d’un nouveau défi…

Alors, avez-vous hâte au Festif?