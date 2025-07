Séance de Baie-Comeau : voici quelques nouvelles en bref 

La Ville de Baie-Comeau a tenu une séance ordinaire du conseil le 7 juillet. Voici un tour d’horizon des sujets discutés lors de cette rencontre.

Outre les travaux annoncés au pavillon Saint-Sacrement et la réponse du maire Michel Desbiens sur le projet de GNL à Baie-Comeau, la Ville a annoncé l’ouverture du terrain de tennis et pickleball au pavillon du Lac.

30 km/h sur place La Salle

La Ville de Baie-Comeau a aussi adopté, le 7 juillet, une modification à son règlement de circulation et stationnement, pour la réduction de limite de vitesse sur place La Salle, de 50 à 30 km/h.

Le radar pédagogique sera rapidement ajusté pour réagir dès que l’on dépasse 30 km/h.

Michel Desbiens veut dès maintenant sensibiliser les automobilistes, avant même de faire le changement. La décision, qui vise à améliorer la sécurité, a été annoncée par le conseil municipal le mois dernier.

Jean-Noël-Tessier

Baie-Comeau retient les services de la firme CIMA + pour les services en ingénierie pour le rejet des eaux usées du parc Jean-Noël-Tessier, au coût de 895 000 $.

Le maire précise que le parc industriel est une des « clés du succès » en développement. La Ville a aussi déposé une demande d’aide financière pour les plans et devis d’aménagement d’une conduite d’effluent et de traitement des eaux de rejet industriel au ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

