Baie-Comeau accueille 61 équipes pour son Festival de soccer

Plus de 600 jeunes joueurs de soccer, dont la moitié venus de l’extérieur, ont foulé les terrains de Baie-Comeau à l’occasion du Festival de soccer estival 2025, qui s’est tenu du 11 au 13 juillet.

Organisé par l’Association de soccer mineur de Baie-Comeau (ASMBC), l’événement a attiré des équipes de Sept-Îles, Port-Cartier, Forestville, Les Escoumins et Sacré-Cœur, démontrant l’intérêt régional pour ce type d’événement.

Une formule axée sur le plaisir

Le président de l’ASMBC, Mathieu Pineault, s’est réjoui de l’enthousiasme des participants et de l’esprit festif qui règne chaque année.

« La formule festival, sans classement ni statistiques, convient tellement bien à l’été. Les jeunes jouent avec passion, tout en se concentrant sur le plaisir du sport, et l’ambiance est zen dans les estrades et sur les sites », a-t-il souligné.

Trois sites et 92 matchs au programme

Les matchs se sont déroulés sur trois terrains : le synthétique de la polyvalente des Baies, le stade Médard-Soucy et le centre Henri-Desjardins. Samedi, les rencontres se sont enchaînées de 8 h à 21 h pour réussir à tenir 92 matchs au total.

Cette année, un effort particulier a été fait pour assurer un arbitrage de qualité.

« Le tour de force que nous avons réussi à accomplir est la présence de trois officiels, un central et deux juges de touche, à presque tous les matchs U12 et plus. Même si c’est la norme, c’est très difficile d’en recruter autant, surtout avec nos besoins en bénévolat », a expliqué M. Pineault.

Une solidarité bien présente

Au total, 50 personnes ont contribué à l’organisation, à l’arbitrage et à l’encadrement des jeunes.

« La vague de solidarité est tellement présente envers l’ASMBC, nous sommes choyés », a conclu le président.