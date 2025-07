Basse-Côte-Nord : Saint-Augustin retombe 75 ans en arrière, faute de personnel à la STQ

La communauté de Saint-Augustin en Basse-Côte-Nord se retrouve dans une situation précaire avec la barge NM Rivière Saint-Augustin qui est hors service, faute de personnel pour l’opérer.

Le Bella Desgagnés, qui assure le transport des marchandises, ne peut se rendre jusqu’au village de Saint-Augustin. Il doit donc laisser les biens au quai de Pointe-à-la-Truite. Par la suite, la barge remonte la rivière Saint-Augustin pour se rendre jusqu’au village avec la cargaison.

Toutefois, depuis le 11 juillet, le service est interrompu, en raison d’un manque de personnel.

« Nous vivons actuellement comme nous vivions il y a 75 ans », explique la directrice générale de la municipalité, Corain Driscoll, à propos de cet arrêt pour le transport de marchandises.

Cette interruption entraîne une pénurie d’essence pour les citoyens qui voudraient s’en procurer. Pour la directrice générale, cette situation met la communauté à risque.

« Si jamais il fallait évacuer, les gens ne pourraient pas, parce que leurs embarcations fonctionnent à l’essence », explique Mme Driscoll.

La municipalité a conservé une réserve de 1 000 litres d’essence pour les camions d’incendie en cas d’urgence.

Afin de remédier à la situation, la Société des traversiers du Québec (STQ) a envoyé un hélicoptère qui assurera le transport des marchandises entre le quai et Saint-Augustin pour une période indéterminée, précise Bruno Verreault, porte-parole de la STQ.

Le transport des marchandises périssables et du carburant sera priorisé, afin d’approvisionner la population. Il ne sera cependant pas possible de procéder au transport de véhicules et de grosses marchandises, comme des matériaux de construction.

Ce service est loin d’être idéal, plaide Mme Driscoll, parce que c’est durant l’été qu’il y a des projets de construction et ceux-ci devront prendre une pause. De plus, les gens qui avaient planifié des vacances à l’extérieur ne pourront amener leur véhicule.

Cette situation relance l’idée d’un pont qui rejoindrait la communauté de Pakua Shipi et de Saint-Augustin.

« Avec tout l’argent qu’a investi le gouvernement pour assurer notre transport, ça aurait été suffisant pour construire un pont à la place », dit-elle. « La question est de savoir combien d’argent le gouvernement du Québec est prêt à dépenser pour qu’on reste isolé au profit des opérations de la STQ. »

*Les propos de la directrice générale de la municipalité de Saint-Augustin, Corain Driscoll, ont été traduits de l’anglais.