Un câble sous-marin enfoui pour assurer la redondance du réseau pour l’est de la Côte-Nord

TELUS amorcera des travaux cet automne pour installer un câble sous-marin entre Sept-Îles et la Gaspésie qui viendra assurer la fiabilité du réseau pour l’est de la Côte-Nord.

Ce projet devait être réalisé en 2022. Toutefois, des inquiétudes avaient été soulevées par des communautés autochtones, notamment pour l’industrie des pêches. En procédant à l’enfouissement du câble sous-marin, TELUS vient contrer les préoccupations. L’entreprise a obtenu tous les permis nécessaires et la mise en service est prévue dans les semaines qui suivront l’installation qui débutera cet automne.

Ce nouveau lien permettra de bonifier la fiabilité des services de télécommunications sur la Côte-Nord entre Baie-Comeau et Lourdes-de-Blanc-Sablon, grâce à une redondance améliorée. Ainsi, advenant un bris sur le réseau principal longeant la route 138, le câble de fibre optique sous-marin permettra d’assurer une continuité des services Internet, de télévision et de téléphonie filaire et mobile pour les communautés de la région.

« Le nouveau câble sous-marin en fibre optique renforcera considérablement la puissance et la résilience de nos réseaux, permettant aux services publics de remplir leur mission, aux entreprises locales de tirer pleinement parti des opportunités numériques, et aux familles de bénéficier d’une connexion puissante et fiable », déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS.

La fiabilité du réseau était une source de préoccupation pour les élus locaux. En juin 2024, Les maires de Sept-Îles et Port-Cartier avaient fait une sortie pour demander au gouvernement fédéral et à TELUS d’agir dans ce dossier.