Une mère de Baie-Comeau cherche un toit

Depuis qu’elle est revenue dans son patelin il y a un peu plus d’un mois, Kathia Gauthier Miville a foncé droit dans un mur. La mère d’une adolescente de bientôt 14 ans est incapable de se trouver un logement.

Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir cogné à des portes. Des appels, elle en a passé et des messages, elle en a envoyé. C’est peut-être ce qui lui a permis de trouver de l’aide dans cette situation déstabilisante.

« C’est quand même rough. Tu reviens dans ta ville et tu ne réussis pas te loger. Je ne dois rien nulle part. Je suis vraiment quelqu’un qui fait ses affaires dans l’ordre. Puis j’arrive ici et je ne suis pas capable de trouver rien. J’étais déstabilisée », raconte celle qui ne s’est pas sentie bien accueillie par sa ville.

Quand le père de sa fille est décédé d’une crise cardiaque il y a un an et demi, elle a voulu prendre un nouveau départ à Québec. « Ma fille se faisait toujours parler de son père puisqu’il était bien connu à Baie-Comeau et ça la rendait triste », raconte Kathia Gauthier Miville pour expliquer les raisons de son départ.

Finalement, comme l’intimidation s’est immiscée dans la vie de sa protégée à l’école de Québec, la mère a décidé de revenir à ses racines. « Depuis qu’on est revenues, elle se sent mieux, ça va mieux. C’est vraiment sa place. Ça a fait pareil pour moi. Je retrouve les gens que j’ai connus depuis toujours. »

Le retour n’a toutefois pas été de tout repos. Même si elle avait pris soin de faire des démarches avant son arrivée, notamment pour obtenir un logement dans un HLM, Kathia Gauthier Miville n’a toujours pas de toit sur la tête, près de deux mois plus tard.

« J’ai fait affaire avec plusieurs organismes et c’est vraiment Entre Deux Portes (le nouveau service du Carrefour jeunesse Manicouagan) qui m’ont aidé de A à Z, ainsi que ma meilleure amie. Une chance qu’ils ont été là », rapporte la trentenaire qui ne s’attendait pas à ce que la crise du logement soit aussi sévère à Baie-Comeau.

Elle précise que le service d’hébergement Entre Deux Portes était la dernière solution. « Ce n’est pas un endroit qui répond à mes besoins, mais je n’avais pas d’autre endroit où aller. »

Malheureusement, la jeune femme n’avait pas de famille qui pouvait l’accueillir en attendant de trouver un appartement.

« C’est pour ça que j’ai fait affaire avec les organismes. Je me débrouille quand même bien. J’ai fait beaucoup de démarches et j’ai réussi, avec l’aide d’Isabelle Huard (du CJE) bien sûr, de trouver éventuellement un endroit », témoigne Mme Gauthier Miville.

Une lueur d’espoir

Au moment d’écrire ces lignes, elle n’avait pas les clés de son nouveau logement entre les mains, et elle n’avait pas non plus signé de bail, mais elle entrevoit une lumière au bout du tunnel. « Les choses ont bougé. On semble avoir trouvé un endroit grâce à elle (Isabelle Huard) », confirme-t-elle.

La Baie-Comoise tenait à raconter son histoire pour démontrer à quel point le manque de logement est une dure réalité et qu’il peut toucher tout le monde, quel que soit le niveau de vie.

« On est parties parce que tout le monde parlait à ma fille de son père, tout monde connaissait son père. Et quand j’arrive ici, j’avais l’impression de n’avoir de l’aide de personne à part de ma meilleure amie. J’ai eu de la misère à me faire aider, je ne comprenais pas. »

Bien entendu, la mère monoparentale aurait pu déménager dans un logement transformé en chambres pour travailleurs, mais ce n’était pas l’idéal avec son adolescente. « J’ai besoin de mon intimité et d’être seule avec ma fille », dit-elle.

Aider son prochain

Maintenant qu’elle connaît bien les rudiments de la recherche de loyer, Kathia Gauthier Miville veut aider d’autres personnes qui sont aux prises avec le même problème. « Je suis déterminée, je suis fonceuse et je sais m’exprimer, ce n’est peut-être pas le cas de tout le monde », affirme-t-elle.

« Ce que je veux essayer de faire, c’est que les gens soient le plus au courant possible pour aider le plus possible pour que ça n’arrive plus ce genre de situation, qu’on soit capable de se trouver un endroit où se loger à Baie-Comeau », poursuit-elle.

Au fil des recherches qu’elle a menées, elle a acquis des connaissances sur des services qui sont existants dans la région et qui sont méconnus encore. Elle veut donc diriger les gens vers les bons services qui peuvent les aider.

« Mon objectif, c’est que tout monde ait un toit sur la tête à Baie-Comeau et que la crise se calme un peu. Que les choses redeviennent paisibles et harmonieuses », souhaite celle qui lance également un appel aux propriétaires d’être ouverts d’accueillir des locataires qui bénéficient du programme d’aide du gouvernement. « Ils sont vraiment là pour aider. »