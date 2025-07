Deux artistes locales se donnent rendez-vous au Jardin du ruisseau Bois-Joli

Les artistes Michèle Lefort et Claire Barriault se laisseront inspirer par les décors du Jardin du ruisseau Bois-Joli, lors de la deuxième édition du Boisé en art.

Les visiteurs sont invités à redécouvrir la nature du jardin sous un oeil artistique, le 19 juillet. Ils pourront du même coup observer les deux artistes en pleine création. Cette « galerie d’art à ciel ouvert » est une initiative de Loisir et Sport Côte-Nord.

Selon Maude Roussel, agente de développement à Loisir et Sport Côte-Nord, l’objectif est « d’amener la culture vers les gens » dans un milieu inspirant.

Aux dires de Mme Roussel, le public était au rendez-vous lors de la première édition à l’été 2024.

« Au jardin, l’art et la culture sont déjà très importants », explique la directrice du jardin, Marie-Ève Desrosiers. Pourquoi fusionner l’art et la nature? Pour « ajouter une touche de fantaisie et renforcer le sentiment d’appartenance », souligne-t-elle.

L’artiste Michèle Lefort, qui vit à Gallix, est notamment connue pour ses oeuvres sculpturales et ses installations, comme la baleine métallique au Parc des Marées. Toutefois, elle profitera de l’ambiance bucolique pour peindre une toile inspirée du thème de la communauté. Elle prévoit l’offrir à la Coopérative de solidarité de Gallix, qui s’est établi ce printemps dans la municipalité.

« Il faut aller vers les gens », ajoute-t-elle.

Claire Barriault, artiste peintre de Sept-Îles, sera dans le milieu idéal pour créer des tableaux inspirés des paysages et des plantes nord-côtiers, fidèles à sa signature.

La région de Manicouagan recevra aussi une exposition extérieure au Parc des Pionniers de Baie-Comeau, avec une dizaine d’artistes locaux.