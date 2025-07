Un projet de condos haut de gamme se concrétise à Baie-Comeau

L’entrepreneur baie-comois, Éric Lefebvre, a fait le dévoilement, le 16 juillet, d’Espace McCormick, une nouvelle construction de condos haut de gamme sur le terrain de l’ancienne école McCormick à Baie-Comeau.

Ce dernier est promoteur du projet, avec sa sœur Joanne Lefebvre. Ils sont entourés de l’entreprise Cevico et de la Banque Nationale.

« On sait qu’il y a une crise du logement. Il y a plein de projets qui sont entamés à Baie-Comeau. On voulait améliorer et augmenter l’offre d’unités d’habitation à Baie-Comeau », mentionne M. Lefebvre, qui est également vice-président du développement commercial chez Lefebvre Industri-AL.

« On veut aussi attirer les nouveaux talents, poursuit-il. On a de gros projets qui s’en viennent dans la région, comme Hy2gen. On a aussi Hydro-Québec ou Alcoa, par exemple. »

Joanne et Eric Lefebvre sont accompagnés des représentants de Cevico, qui est un partenaire dans le projet Espace McCormick. Photo Karianne Nepton-Philippe

À partir de 449 000 $

Les condos d’Espace McCormick seront des constructions très modernes et certaines des unités auront vue sur le fleuve.

Prix commencent à 449 000 $ jusqu’à 499 000 $. Il y aura deux types d’unités, soit des condos avec deux chambres ainsi que des condos avec trois chambres.

Il y aura aussi des possibilités de garage.

« On vise les gens qui veulent être propriétaires, demeurer à Baie-Comeau à long terme et qui souhaitent un segment d’habitation de qualité qui n’était pas disponible », note-t-il.

Les promoteurs ont choisi le concept de vente sur plan.

« Le concept de vente sur plan met toujours un point d’interrogation sur le début de la construction. Cependant, selon nos évaluations, on aimerait commencer vers la fin de l’automne pour la phase 1, pour terminer au printemps », précise Éric Lefebvre.

Le maire Michel Desbiens avec l’entrepreneur Eric Lefebvre. Photo Karianne Nepton-Philippe

Bonne nouvelle pour Baie-Comeau

C’est avec un grand sourire que le maire de Baie-Comeau a assisté à la présentation du projet devant des gens d’affaires.

« Il manque 500 logements à Baie-Comeau de tout type. On parle de logements à prix modique, de logements conventionnels et de condos », déclare Michel Desbiens.

La Ville de Baie-Comeau a travaillé fort dans les deux dernières années pour l’acquisition du terrain McCormick. Elle aura des travaux à faire pour la préparation avant la construction.

« La Ville devra changer la conduite d’aqueduc et d’égout de place, car elle passe en ce moment dans le centre du terrain », explique-t-il.