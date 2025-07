Dernière traverse avant la grève : des réactions des usagers à Baie-Comeau

Le dernier traversier avant la grève est parti de Baie-Comeau vers Matane à 17 h 30. Quelques personnes, questionnées par le Journal, en attente de l’embarquement, ont mentionné avoir dû changer leurs plans.

Sylvie et Sylvain de Saint-Jean-sur-Richelieu ont été obligés d’écourter leurs vacances sur la Côte-Nord.

« On avait planifié des vacances pour aller jusqu’à Sept-Îles et on devait après prendre le traversier de Godbout pour aller à Matane », explique Sylvain.

Toutefois, ceux-ci ont dû annuler leur arrêt à Sept-Îles pour être capables de traverser une journée plus tôt.

Une dame de l’extérieur explique qu’en plus d’avoir modifié ses plans, elle a eu de la difficulté avec les réservations en raison des problèmes avec le service en ligne.

Parmi les témoignages recueillis, plusieurs comprennent la situation des employés en grève. « Ça devrait par contre être un service essentiel », lance Serge de Baie-Comeau qui lui, heureusement, avait sa réservation le 17 juillet.

« On comprend, ajoute-t-il, ils (les employés) négocient. Ça fait deux ans quand même que la convention est terminée. Mais, le gouvernement pourrait déclarer le service essentiel. »