Terminal no 5 : le projet du Port de Baie-Comeau franchit un cap important

Le Port de Baie-Comeau dépose son étude d’impact sur l’environnement auprès du ministre responsable de l’Environnement. Cela représente une étape clé dans le cadre du projet de réaménagement du Terminal no 5.

Karine Otis, présidente-directrice générale du Port de Baie-Comeau, se réjouit de franchir ce pas important.

« C’est important, d’abord parce que c’est un projet qui est assujetti à la procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement », mentionne-t-elle.

« Pour un projet qui est optimal sur le plan environnemental, pour nous, c’est une grosse étape. On a fait l’analyse de tous les enjeux environnementaux qu’on voyait », précise-t-elle.

En voie d’obtenir les autorisations

Rien ne change pour l’instant dans l’échéancier du grand projet du Terminal no 5, indique Mme Otis.

« On est très enthousiastes de cette annonce. On entre dans la phase d’obtention des décrets et des autorisations. »

Il y aura aussi une période de consultation publique par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Une infrastructure efficace

Rappelons que les installations actuelles du Terminal no 5 ont été aménagées au début des années 1960. Elles sont devenues désuètes.

La présidente-directrice générale réitère que le but est de « développer une infrastructure portuaire moderne, efficiente et intégrée dans notre milieu ».

Elle rappelle aussi que l’étude soumise a été réalisée à la suite de consultations ayant mobilisé le public ainsi qu’une trentaine d’organisations de la Manicouagan.

Elle a aussi intégré des représentants des Premières Nations.

« On pense qu’on a été à l’écoute de tous. On sait qu’il y a encore des choses à finaliser et à optimiser. Je pense à l’accès au carrefour maritime et aux espaces de stationnement », conclut-elle.