Jour 3 du Festif!: un samedi, tout feu tout flammes

Cirque, musique classique, cuivres endiablés, rock de garage, folk, rap, électro et même pyrotechnie : Le Festif ! en met plein les oreilles et la vue en ce grouillant samedi!

Rendez-vous incontournable des samedis du Festif!, les performances d’art de la rue débuteront à midi dans le secteur de la rue de la Tannerie, au grand plaisir des familles et des nostalgiques de la Fête foraine.

Hoopelaï. Photo Jerome Van Grunderbeeck

Les amateurs de musique classique et d’expérience immersive se précipiteront vers les concerts du Domaine en Fugue au Restaurant l’Incontournable (10 h) et au Musée d’art contemporain (11 h 30).

Au Quai Bell, il y aura du piano avec Viviane Audet et du violoncelle avec la Polonaise Dobrawa Czocher (11 h 30).

Dobrawa Czocher. Photo Marcin Maniewski.

Pour le directeur artistique et général Clément Turgeon, toutes les musiques ont leur place au soleil du Festif !

« On essaie d’avoir une programmation qui a beaucoup de profondeur. Il y a des concerts de classique de haut niveau : un spectacle 360 avec les 25 contrebasses du Domaine, une violoncelliste polonaise incroyable… Et si tu veux de l’électro, tu as un DJ allemand, une fille de Hong Kong qui vient faire du gros techno… »

Il espère plus que tout que les Charlevoisiens en profiteront pour découvrir des artistes qui leur étaient jusqu’ici inconnus.

Crachat.

« Sortez de votre zone de confort et allez découvrir des artistes ! Oui, on a quelques shows grand public, mais y’a des artistes de partout incroyables qui sont là et que vous reverrez sûrement pas de sitôt si près de chez vous. Et si vous voulez pas payer pour des artistes que vous connaissez pas, ben correct ! Venez vois les shows gratuits ! »

La Fanfare de l’Ile. Courtoisie

Parlant « shows gratuits », il y en aura une flopée en ce samedi, de la Fanfare de l’Ile (12h, 14h45 et 17h45, Gare Menaud et Viande bio! de Charlevoix), aux Dales Hawerchuck (19 h 30, garage du Curé), en passant par les divines punkettes de Crachat (au Bistro des Balcons, 19 h), Loïc Lafrance, The Brooks et Elsy Wameyo (respectivement 14 h, 17 h et 20 h 30, scène de la MicroBrasserie Charlevoix), H3IR et Nadah El Shazly (15 h et 19 h au Mousse Café) et plus encore.

Catherine Leduc. Photo Camille Gladu-Drouin

En soirée sur la Scène Desjardins, le DJ belge de renommée internationale Apashe flanqué du Brass Orchestra mettra littéralement le feu à la scène Desjardins en soirée, précédé de Radiant Baby et Geoffroy.

Apashe. Courtoisie

« Apashe & Brass Orchestra, c’est notre premier show avec de la pyrotechnie. Le band de cuivres est incroyable ! », s’excitait Clément Turgeon à quelques jours du début de l’événement.

Nadah El Shazly . Photo Malak El Sawi

DVTR, Choses Sauvages, Sarahmée, Aswell, Qualité Motel, Catherine Leduc, Stéphanie Boulay, Pierre Flynn… : il y en aura pour tous, mais il faudra d’abord s’être procuré les précieux laissez-passer. Idem pour les concerts techno à la Bétonnière Chez Mag (G L O W Z I+Moonshine) et pour celui dans le bus Festif ! (Trop Belle+Fraud Perry).

Pierre Flynn. Photo Camille Gladu-Drouin

Finalement, les plus matinaux, ou les plus couche-tard, se dirigeront au Quai Bell pour assister au concert à l’aube Go Charlevoix avec Joe Grass (4 h 30 du matin, gratuit).

Bon samedi !