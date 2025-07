Le commerce au cœur des préoccupations des premiers ministres du Canada

Les droits de douane et le commerce sont au cœur des préoccupations des premiers ministres du pays qui arrivent en Ontario pour une réunion de trois jours, à un moment crucial pour les relations canado-américaines et nationales.

La réunion estivale des premiers ministres à Muskoka comprendra également une rencontre mardi avec le premier ministre Mark Carney alors que les négociations commerciales avec les États-Unis devraient s’intensifier.

La plupart des sujets de discussion des premiers ministres porteront probablement sur les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump: les négociations commerciales, l’impact direct sur des industries comme l’acier et l’aluminium, les pressions accrues pour supprimer les barrières commerciales interprovinciales et accélérer les grands projets d’infrastructure et de ressources naturelles afin de contrer les effets des droits de douane, ainsi que les préoccupations des communautés autochtones à leur égard.

La première journée de la réunion des premiers ministres sera consacrée à des discussions avec des dirigeants autochtones, notamment l’Assemblée des Premières Nations, le Ralliement national des Métis et l’Association des femmes autochtones du Canada.

Mark Carney lui-même vient de rencontrer des centaines de chefs des Premières Nations, dont plusieurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à la mise à l’écart de leurs droits alors que le premier ministre cherche à accélérer des projets dans l’«intérêt national».

Parmi les priorités des premiers ministres figurent les pipelines et l’exploitation minière dans la région du Cercle de feu de l’Ontario. Les chefs ont déclaré que cela ne doit pas se produire si les gouvernements se soustraient à leur devoir de consultation.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, qui a présidé le Conseil de la fédération l’année dernière, est l’hôte de la réunion. Il a mentionné dans un communiqué que la protection des intérêts nationaux serait une priorité.

«Cette réunion sera l’occasion de collaborer sur la façon de répondre à la dernière menace du président Trump et de libérer le plein potentiel de l’économie canadienne», a écrit M. Ford.

MM. Trump et Carney ont convenu en juin, lors du Sommet du G7, de tenter de conclure un accord commercial d’ici le 21 juillet, mais le président américain a récemment repoussé cette date au 1er août, tout en annonçant à M. Carney son intention d’imposer des droits de douane généralisés de 35 % au Canada le même jour.

Mark Carney a affirmé que le Canada cherchait à obtenir un accord sur les exportations de bois d’œuvre résineux, inclus dans les négociations avec les États-Unis.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a souligné qu’il comptait soulever cette question et d’autres particulièrement importantes pour la Colombie-Britannique lors de la rencontre.

«Nous souhaitons bénéficier du même niveau d’attention, par exemple, pour le bois d’œuvre résineux que celui accordé à l’Ontario pour le secteur des pièces automobiles, et de la même attention accordée aux projets d’immobilisations que celle accordée actuellement à l’Alberta par rapport à ses propositions», a soutenu M. Eby la semaine dernière à Victoria.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a fortement encouragé la construction de nouveaux pipelines, mais a indiqué vendredi, lors d’une conférence de presse, qu’elle se concentrerait également sur la collaboration entre les premiers ministres pour faire face à la menace tarifaire, notamment en matière de commerce interprovincial.

«J’ai été très heureuse de signer (un protocole d’entente) avec Doug Ford lors de son passage ici pendant le Stampede, et d’autres provinces travaillent sur des accords de collaboration similaires, a-t-elle mentionné. Nous devons intensifier nos échanges commerciaux, et j’espère que c’est l’esprit de la discussion.»

Mme Smith et M. Ford ont signé un protocole d’entente plus tôt ce mois-ci pour étudier de nouveaux pipelines et lignes ferroviaires entre les provinces. Les deux premiers ministres ont également exprimé leur souhait que M. Carney abroge plusieurs réglementations énergétiques, comme les cibles de carboneutralité, l’interdiction des pétroliers sur la côte ouest et le projet de plafond d’émissions.

Doug Ford a également joué un rôle de premier plan dans l’augmentation du commerce interprovincial, en signant des protocoles d’entente avec plusieurs provinces et en promulguant une loi supprimant toutes les exceptions de l’Ontario au libre-échange entre les provinces et les territoires.

Tim Houston, de la Nouvelle-Écosse, est un autre premier ministre qui prône le commerce interprovincial, affirmant que la guerre commerciale l’oblige à agir.

«Nous constatons l’intérêt de travailler ensemble pour répondre aux menaces économiques des États-Unis en éliminant les barrières commerciales intérieures et en créant des possibilités d’expansion sur d’autres marchés internationaux», a-t-il écrit dans un communiqué.

D’autres points à discuter

Selon M. Ford, les premiers ministres discuteront également de gestion des urgences, de sécurité énergétique, de souveraineté et de sécurité nationale, de santé et de sécurité publique.

Les premiers ministres ont également fait pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il réforme les lois sur la libération sous caution. M. Carney a déclaré la semaine dernière que le projet de loi serait présenté à l’automne et qu’il comptait aborder la question avec eux mardi.

La réunion estivale des premiers ministres marque également une relève, la présidence du Conseil de la fédération changeant chaque année d’une province à l’autre.

Mais une fois que M. Ford ne sera plus président, il ne devrait pas trop s’éloigner de toutes les questions susmentionnées.

Il demeure premier ministre de la province la plus peuplée, a bâti une relation solide avec M. Carney, dont il vante souvent les mérites, et a accordé de fréquentes entrevues à la télévision américaine pour plaider en faveur d’un renforcement des échanges commerciaux plutôt que des droits de douane.

Ces apparitions sur les chaînes de télévision lui ont en partie valu le surnom de «Capitaine Canada», un personnage dont il a tiré un immense profit politique. M. Ford a placé la lutte contre les droits de douane et Donald Trump au cœur de sa campagne de réélection. Les électeurs l’ont réélu au gouvernement avec une troisième majorité consécutive.

— Avec des informations de Wolfgang Depner à Victoria, Keith Doucette à Halifax et Lisa Johnson à Edmonton.