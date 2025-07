François Legault veut parler de dépenses militaires avec ses homologues

François Legault veut profiter de la rencontre estivale du Conseil de la fédération en Ontario pour aborder la question des investissements en défense avec ses homologues provinciaux et avec le premier ministre canadien Mark Carney.

M. Carney a déjà annoncé 9 milliards $ supplémentaires dès cette année en dépenses militaires. Et il ne compte pas en rester là, puisque le Canada s’est engagé à consacrer 5 % de son PIB – la nouvelle cible de l’OTAN – d’ici 2035 en défense. Pour atteindre cet objectif, le fédéral devra dépenser près de 150 milliards $ par année dans 10 ans.

François Legault veut s’assurer que le Québec obtient sa juste part des contrats liés aux dépenses militaires, notamment dans des secteurs comme l’aéronautique, les bateaux, les minéraux critiques ou encore l’intelligence artificielle.

En matière de défense, le premier ministre québécois ne vise pas seulement le Canada. Dans les derniers mois, il a fait deux missions économiques en Europe (Allemagne et France), notamment pour vanter les avantages comparatifs du Québec dans ce domaine.

Face au désengagement des États-Unis, l’Union européenne veut investir la somme colossale de 800 milliards d’euros (1,276 mille milliards $ CAN) pour se réarmer.

Guerre tarifaire

L’augmentation des dépenses militaires du fédéral vise notamment à stimuler l’économie canadienne et à réduire la dépendance du Canada aux États-Unis dans un contexte de guerre tarifaire.

La rencontre des premiers ministres cette semaine survient d’ailleurs près de deux semaines après que M. Trump eut brandi la menace d’imposer de nouveaux droits de douane de 35 % sur les importations canadiennes dès le 1er août.

La guerre tarifaire risque donc d’occuper une grande part des discussions entre les dirigeants politiques cette semaine.

«Cette rencontre sera une occasion de travailler ensemble à des moyens de répondre à la dernière menace du président Trump et de réaliser le plein potentiel de l’économie canadienne», a affirmé le président du Conseil de la fédération, le premier ministre Doug Ford, par voie de communiqué.

Les premiers ministres auront d’ailleurs une rencontre avec Mark Carney mardi pour faire le point sur les négociations commerciales avec les États-Unis.

Les premiers ministres doivent aussi parler de sécurité énergétique, de souveraineté et de sécurité nationales, de commerce intérieur et international, de mobilité de la main-d’œuvre, de santé et d’immigration.

Le Conseil de la fédération se tient à Huntsville, dans la région de Muskoka, en Ontario, jusqu’à mercredi.