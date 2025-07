Place LaSalle en mode piéton 

Du 7 au 10 août, la place LaSalle deviendra entièrement piétonne le temps d’un long week-end festif. La Ville de Baie-Comeau et l’Association Place LaSalle veulent redonner de l’élan au centre-ville.

Soutenu financièrement par Norderra et le Port de Baie-Comeau, ce projet-pilote s’inscrit dans une stratégie estivale de dynamisation.

L’objectif : attirer les visiteurs, encourager la consommation locale et offrir aux citoyens une vitrine originale du dynamisme baie-comois.

Durant ces quatre jours, la circulation automobile sera interdite sur place LaSalle, permettant aux piétons de s’approprier l’espace public.

Des détours balisés redirigeront les véhicules vers les avenues Chapais et Talon, tandis que des stationnements alternatifs seront disponibles.

Il y aura aussi des espaces réservés aux personnes à mobilité réduite.

Mais au-delà de la fermeture de rue, c’est tout un petit monde qui s’installera au cœur du centre-ville.

On retrouvera une zone festive pour les familles, une terrasse éphémère façon beer garden, des animations musicales, vente trottoir, ateliers créatifs et encore plus.

De la Microbrasserie Saint-Pancrace à la Librairie A à Z, en passant par le Centre canin Les poils dressés, les acteurs locaux mettront la main à la pâte pour faire vibrer place LaSalle.

En offrant une scène à ciel ouvert à ses commerçants et artisans, Baie- Comeau souhaite tester un modèle d’animation urbaine qui pourrait bien se répéter.