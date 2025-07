L’artiste Gabriel Landry toujours inspiré par Natashquan

L’artiste Gabriel Landry présente l’exposition Quelque part dans l’univers de Natashquan à Longueuil à la Galerie Arts Québec.

« Comme artiste, j’ai les deux pieds sur terre, mais la tête dans les nuages », dit Gabriel Landry en introduction. La toile Quelque part dans l’univers de Natashquan à Longueuil s’inspire d’ailleurs des photos exceptionnelles de l’espace du télescope James Webb.

Une galaxie colorée surplombe l’église et le site patrimonial des Galets de Natashquan, une source d’inspiration qui traverse les années.

« Je passais mon enfance et mes étés d’adolescence sur le bord du golfe. Pour moi, les horizons étaient très larges », se souvient Gabriel Landry, assumant sa nostalgie.

Une vingtaine de tableaux inspirés par Natashquan et Longueuil seront mis en lumière du 1er au 4 août, à la galerie d’art de Longueuil. Le peintre, qui a grandi sur la Côte-Nord, compte plus d’une vingtaine d’expositions à son actif à Montréal, New York et même Halifax.

Établi à Longueuil depuis 1982, Gabriel Landry s’inspire aussi de cette banlieue.

« La diversité à Longueuil est très présente, et c’est ça que j’aime », raconte-t-il. Par ailleurs, la conseillère municipale de la Ville de Longueuil, Affine Lwalalika, a accepté d’être la présidente d’honneur de cette exposition.

« Je suis honorée de célébrer la créativité débordante et l’originalité de cet artiste multidisciplinaire, qui nous offre une vision unique du monde », affirme-t-elle.

Les peintures présentées seront fidèles à l’esthétique géométrique de Monsieur Landry, qui depuis toujours est influencé par le cubisme et par Picasso.

« Mon art est un kaléidoscope dirigé vers […] un monde de rêve », dit-il avec poésie. Certains observateurs y voient même des allures de vitraux.