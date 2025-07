Les pompiers de Baie-Comeau à l’avant-garde

Le rappel récent de la CNESST, sur la flottabilité des habits de combat en milieu aquatique, pourrait avoir suscité des questionnements dans certains services incendie au Québec. À Baie-Comeau, il n’y a aucune inquiétude à avoir puisque l’équipe se dit déjà prête, formée et surtout, bien équipée.

Cette réalité illustre à quel point le métier de pompier, ici, va bien au-delà des incendies.

« Les appels pour des incendies représentent en moyenne seulement 10 % de nos interventions. On est appelés à faire bien plus que ça », souligne Olivier Gauthier, chef aux opérations de la sécurité publique et protection incendie.

Des pompiers formés pour tout

Formés pour répondre à une multitude de situations, comme des accidents de la route, désincarcérations, interventions médicales, inondations ou sauvetages en eaux, les pompiers de Baie-Comeau se démarquent.

Ils doivent s’adapter. « On doit être prêts à tout, à tout moment. C’est ce qui fait la beauté, mais aussi la complexité de notre métier », explique M. Gauthier.

En ce qui concerne les interventions en milieu aquatique, l’équipe se montre proactive. « On ne s’improvise pas sauveteur en eau vive », précise-t-il. « Nos pompiers suivent des formations spécifiques et utilisent des équipements adaptés pour assurer leur sécurité et celle des victimes », assure le chef aux opérations.

Les équipements de sauvetage nautique des pompiers de Baie-Comeau sont à la fine pointe de la technologie selon Olivier Gauthier. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Une équipe à l’avant-garde

Alors que la CNESST met en garde sur les risques que peut poser la flottabilité des habits de combat lors d’interventions en eaux, pour les pompiers de Baie-Comeau, la question ne se pose même pas.

« Un pompier n’a absolument pas le droit d’approcher l’eau avec un habit de combat, et ce, en aucun cas », insiste M Gauthier. « En intervention nautique, c’est une règle de base. »

Pour ces interventions, l’équipe locale est déjà parfaitement équipée. « On est conscients des dangers du territoire », dit M Gauthier.

« Ici, on a investi dans des équipements de sauvetage nautique à la fine pointe de la technologie, disponibles depuis la fin de 2024 et ils nous permettent d’intervenir efficacement sans compromettre notre sécurité », ajoute-t-il.

Cette rigueur s’inscrit dans une volonté plus large de toujours être un pas en avant. « Notre équipe est constamment en formation. On tient à rester avant-gardistes, que ce soit en matière d’équipement, de techniques ou de prévention » résume le chef pompier.

L’équipe est loin d’attendre un drame pour être prête à intervenir sur la superficie de la Manicouagan. D’ailleurs, ils souhaitent devenir une référence en matière de sauvetage nautique.

Sa fierté : son équipe

Arrivé à la tête des opérations de la sécurité publique et protection incendie de Baie-Comeau en octobre 2024, Olivier Gauthier ne cache pas sa fierté de diriger une équipe aussi dévouée. « J’avoue que j’ai été surpris par la grandeur du territoire à couvrir, c’est immense et ça demande une excellente organisation », avoue-t-il.

« Mais ce qui m’a le plus marqué, c’est la passion et l’engagement des pompiers ici », mentionne celui qui est natif de Québec.

M. Gauthier a travaillé en région et dans les grands centres. « Ici, on sent vraiment qu’ils travaillent pour leur monde, pour leur population », évoque-t-il avec sincérité.

Pour lui, faire partie de cette équipe est autant un défi qu’un privilège.