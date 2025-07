21 chats stérilisés à Longue-Pointe-de-Mingan pour contrer la surpopulation

Des vétérinaires et techniciennes bénévoles ont stérilisé 21 chats, dont la plupart étaient errants, pour contrer la surpopulation féline à Longue-Pointe-de-Mingan.

L’organisme Aidons les chats errants avec l’aide de la Clinique vétérinaire de Sept-Îles a improvisé une salle d’opération dans la salle communautaire de Longue-Pointe-de-Mingan, le 19 juin dernier.

« J’ai pleuré de voir la générosité de l’équipe de la clinique vétérinaire qui a démontré tellement de respect pour les animaux », affirme la mairesse de Longue-Pointe-de-Mingan, Ginette Paquet. Les chats errants préoccupaient certains résidents, notamment parce que les mâles non stérilisés peuvent se battre agressivement. Les chats en liberté peuvent aussi effrayer certaines personnes. Ginette Paquet espère que cette initiative permettra de reprendre le contrôle sur la croissance de la population.

Six chats ont été ramenés à la clinique de Sept-Îles pour être mis en adoption, alors que les autres animaux ont été relâchés dans le village. Cinq chats appartenant aux résidents ont aussi été stérilisés.

« C’était beau de voir leur travail à la chaîne », ajoute Ginette Paquet, impressionnée par l’efficacité des bénévoles malgré le lieu de travail particulier.

L’espérance de vie des chats errants est de trois à quatre ans. Les parasites et les gestations à répétitions nuisent à leur santé précaire. Les techniciennes et vétérinaires en ont aussi profité pour examiner leur état, donner des vaccins et des traitements antiparasitaires.

« Ça empêche beaucoup de souffrance. Par exemple, on avait une chatte qui avait une infection de l’utérus. Elle serait décédée si on n’avait pas fait la stérilisation », explique la technicienne vétérinaire Marie-Pier Petitpas.

La chatte a reçu des antibiotiques et a été remise dans la nature. En effectuant un contrôle sur la santé des chats, l’équipe permet aussi de prévenir des problèmes pour les humains, tels que des cas de parasites contagieux ou de rage.

Il y a environ quatre ans, Audrey Lelièvre, qui est aussi réceptionniste à la Clinique septilienne, a démarré l’organisme Aidons les chats errants pour remédier à la surpopulation féline à Baie-Trinité.

« Je trouvais ça désastreux. Il y en avait partout », dit-elle.

Une femelle peut avoir jusqu’à sept chatons et peut faire environ trois portés par année, selon Mme Lelièvre.

Depuis, plusieurs cliniques éphémères de stérilisation des chats errants ont été organisées sur la Côte-Nord, comme à Port-Cartier.

Les chats stérilisés ont reçu une petite marque sur l’oreille pour que les vétérinaires puissent les identifier à l’avenir.