On nettoie les berges avec l’Expédition Saint-Laurent

La seconde édition de l’Expédition Saint-Laurent et ses bassins versants s’arrêtera à Tadoussac et Pessamit dans le cadre de sa grande tournée de nettoyage des berges québécoises.

La brigade de l’Expédition Saint-Laurent et ses bassins versants visitera 22 municipalités du Québec entre le 6 et le 22 août et invite les populations locales à se joindre à elle.

L’expédition regroupe 18 personnes incluant un groupe de restaurateurs écologiques, des plongeurs professionnels, des artistes multimédias, des scientifiques et des jeunes. Ils chemineront de Montréal à Bonaventure en passant par Chicoutimi et Pessamit en autocar. Les arrêts prévus sur la Côte-Nord auront lieu à Pessamit et Tadoussac les 13 et 15 août.

Mission 1000 tonnes et Stratégies Saint-Laurent organisent cette mission de sensibilisation à la protection des cours d’eau qui a pour but de mobiliser les communautés locales via plusieurs activités, dont des conférences, des corvées de nettoyage, du prélèvement de microplastiques, et la promotion du Défi Saint-Laurent, un programme qui vise la réduction de la consommation des produits plastiques et une meilleure gestion des déchets.

Les horaires exacts de chacune des visites seront diffusés dans chaque région dans les prochains jours. Visitez la page Facebook de Mission 1000 tonnes.