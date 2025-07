Accident à Colombier : circulation en alternance et panne de courant 

Un accident survenu tôt ce matin à Colombier entraîne une circulation en alternance sur la route 138, à la hauteur de la rivière Bersimis, ainsi que la chute d’un poteau électrique et de fils sur la chaussée.

Selon le sergent Hugues Beaulieu de la Sûreté du Québec, deux personnes se trouvaient à bord du véhicule au moment de l’impact, sans blessure grave.

Les services d’urgence, dont les pompiers, sont sur place pour sécuriser la zone. La présence de fils électriques au sol complique les opérations et ralentit la remise en état de la route, forçant la mise en place d’une circulation en alternance.

L’accident, survenu vers 5 h 00 ce matin, a également causé une panne d’électricité dans une partie de la municipalité de Colombier. Hydro-Québec a été avisée et travaille à rétablir le service le plus rapidement possible.