Baie-Comeau représentée au Mondial de Scrabble

Cinq membres du Club de scrabble NORD-MOTS de Baie-Comeau ont eu l’honneur de participer au tout premier tournoi mondial de Scrabble organisé au Québec, du 10 au 18 juillet, à Trois-Rivières.

Guylaine Savard, Gilles Montigny, Sylvie Lévesque, Danielle Gendron et Marco Morin se sont mesurés à plus de 600 joueurs venus de plus de 30 nations francophones.

Pendant neuf jours, plus de 40 parties en classique, en duplicate et en paires se sont succédé, avec des temps de réflexion variant de 1 à 3 minutes.

Danielle Gendron et Marco Morin, qui en étaient à leur première expérience en paires, ont obtenu une performance remarquée en terminant en première position de la catégorie 5 avec un taux de réussite de 80 %.

Aucun trophée n’a été remporté, mais les représentants baie-comois sont revenus fiers de leurs performances, plusieurs ayant dépassé leurs moyennes personnelles.

« Nous revenons avec beaucoup d’expérience et des souvenirs mémorables », souligne Danielle Gendron, directrice du club.

Le prochain rendez-vous mondial est fixé à Tunis en 2026.