Baie-Comeau : une carte pour utiliser la rampe de mise à l’eau

Une barrière a fait son apparition tout en haut de la rampe de mise à l’eau à la marina de Baie-Comeau. Toutefois, l’obligation d’acheter une carte pour l’ouvrir est loin de plaire à l’Association des chasseurs et pêcheurs Manic-Outardes.

Il faut d’abord comprendre qu’il n’y a pas de nouvelle tarification pour l’utilisation de la rampe de mise à l’eau.

C’est toujours gratuit pour les résidents de la ville, rappelle le président du Club nautique de Baie-Comeau, Luc Imbeault, et payant pour les résidents du reste de la Manicouagan.

« Ce qui est gratuit, c’est l’accès à la rampe de mise à l’eau pour les résidents de Baie-Comeau, pour mettre leur bateau à l’eau », explique-t-il.

Se procurer une carte

La nouvelle barrière, installée cet été, peut s’ouvrir de deux façons.

La première est d’aller chercher un préposé de la marina pour que celui-ci l’ouvre, à partir de l’ordinateur de bureau.

La deuxième façon est d’acheter une carte magnétisée pour faire l’opération soi-même.

« On vend une carte d’accès que vous pourrez conserver à vie, qui coûte 23 $ avec les taxes. Cela permet d’ouvrir et fermer la barrière. La carte sera renouvelée chaque année, tant et aussi longtemps qu’on aura un protocole d’entente avec la Ville de Baie-Comeau », précise M. Imbeault.

Rappelons qu’un protocole d’entente avec la Ville permet la gratuité aux Baie-Comois. La raison derrière cette installation : « documenter l’utilisation de la rampe de mise à l’eau ».

« Nous sommes une organisation bénévole, on n’a pas beaucoup de ressources. Donc le contrôle de la rampe de mise à l’eau, c’est quelque chose qui a été un petit peu aléatoire au fil des années », déclare le président du Club nautique.

L’interlocuteur fait toutefois savoir que les gens voulant mettre à l’eau leur kayak, ou autre petite embarcation non motorisée, ils « passent à côté de la barrière ».

« Si un utilisateur résident de Baie-Comeau se présente durant les heures d’opération du Club où il y a un préposé à l’accueil et présente sa preuve de résidence, le Club lui ouvrira la barrière pour accéder à la rampe d’accès », précise le directeur des communications et du tourisme à la Ville de Baie-Comeau, Mathieu Pineault.

De plus, « dès qu’il n’y a pas de préposé au Club nautique, la barrière demeure ouverte ».

Les heures d’ouverture du Club nautique sont de 10 h à 18 h.

Selon M. Pineault, se procurer une carte d’accès est une option « pratique pour se mettre à l’eau plus rapidement sans attendre le préposé ».

Il mentionne que dans le protocole d’entente, rien n’empêche la mise en place d’un système avec une carte magnétique.

Gratuit pour tous

Pour Dominick Cuerrier, trésorier et chargé de projet pour l’Association des chasseurs-pêcheurs Manic-Outardes, cela va à l’encontre de ce qu’ils essaient d’obtenir.

« Nous, on demande au départ la gratuité pour l’ensemble des résidents de la Manicouagan », dit-il.

C’est aussi une demande du citoyen et habitué de la marina, Harold Michaud, qui s’explique mal pourquoi l’accès est payant pour les gens de l’extérieur de Baie-Comeau.

« Là, avec cette barrière, même pour les gens de Baie-Comeau, il y a une tarification d’environ 25 $. Tous les utilisateurs, même ceux de la Ville, nous avons tous payé pour avoir la carte », lance M. Cuerrier.

Ce dernier dit comprendre, en quelque sorte, la logique derrière cette action du Club nautique, mais s’inquiète que ce nouveau revenu devienne indispensable.

« Ça pourrait devenir un fardeau », conclut-il.

Pour M. Michaud, la marina devrait mettre un effort pour « arranger leur installation » qui selon lui « n’est pas sécuritaire ».