Schefferville fêtera ses 70 ans sous peu

Une série de festivités auront lieu pour célébrer les 70 ans de la constitution de Schefferville.

Schefferville fêtera ses 70 ans le 1er août. Pour célébrer, la Ville mettra en ligne un musée virtuel qui s’intitulera « Une montée vers le Nord », à la date de sa constitution.

Il s’agit de l’exposition ambulante de Jocelyne Lemay « Terre Rouge », qui sera transposée en exposition virtuelle pour l’occasion. Il s’agit d’une collection de souvenirs tels que des cartes, des images et des témoignages pour mieux comprendre la réalité et l’histoire de Schefferville, de Matimekush-Lac John et de Kawawachikamach.

Le musée virtuel, qui sera lancé le 1er août, sera inspiré de Terre Rouge, de l’autrice Jocelyne Lemay. Photo courtoisie

Le 16 août aura lieu un grand rassemblement familial pour tous les citoyens de Schefferville et les membres des communautés de Matimekush-Lac John et de Kawawachikamach.

« C’est un rassemblement pour tous, il y aura plein d’activités comme des jeux gonflables et l’aire de jeux du parc pour les enfants », assure Julie Munger, responsable des relations communautaires à la Ville de Schefferville. « Kateri Jourdain sera également présente pour faire une annonce », rajoute-t-elle.

Pour conclure les festivités, il y aura l’inauguration du parc Alexandre Napess-McKenzie, le 30 septembre, à Schefferville. Il s’agit d’un geste de reconnaissance pour les Premières Nations qui partagent le territoire et l’histoire de Schefferville. Alexandre Napess-McKenzie était un gardien des traditions et un politicien engagé, qui a marqué l’histoire.

Pour ses 70 ans, la ville a également actualisé son image de marque.

Nouvelle image de marque de la Ville de Schefferville. Image courtoisie

« Schefferville est une ville unique, née d’un rêve nordique, forgée dans l’effort collectif des gens d’ici et d’ailleurs, portée par les peuples qui l’ont bâtie et habitée. Ces 70 ans nous offrent une occasion de nous rassembler, de transmettre la mémoire et de célébrer l’avenir avec optimisme », affirme Ghislain Lévesque, grand témoin de l’histoire scheffervilloise, ancien résident, ancien administrateur de la Ville et porte-parole des festivités.