Une Baie-Comoise décorée de la Médaille du Gouverneur

À seulement 17 ans, Anaïs Blais-Robillard a su conjuguer passion, persévérance et générosité pour se tailler une place parmi les élèves les plus remarquables de sa cohorte. Récompensée par la Médaille du Gouverneur, pour l’excellence de ses résultats scolaires et son engagement au sein de son école, la jeune étudiante trace un parcours impressionnant qui force l’admiration.

Originaire de Baie-Comeau, Anaïs a quitté le nid familial dès l’âge de 14 ans pour intégrer un programme sport-études en patinage de vitesse à Trois-Rivières.

Si certains rêvent de podiums olympiques, pour elle, c’était d’abord une affaire de passion.

« C’était pour poursuivre la passion que j’aimais, confie-t-elle. Puis pour pouvoir la pratiquer tous les jours tout en poursuivant mes études. C’était vraiment plus pour le plaisir. »

Aujourd’hui, le chapitre du sport-études est clos, mais Anaïs n’a pas ralenti pour autant. En parallèle de ses études, qu’elle a menées avec une rigueur exemplaire en frôlant une moyenne parfaite de 100 %, elle s’est aussi illustrée par son implication auprès des autres élèves.

Pendant plus de deux ans, elle a consacré ses midis à faire du tutorat en histoire, mathématiques, physique, chimie et autres matières corsées à d’autres élèves de son âge.

« Pendant ce temps-là, je travaillais aussi beaucoup sur mes études, alors je pense que ça a porté ses fruits. Parfois expliquer la matière à d’autres élèves, ça me permettait réviser aussi, donc c’était un peu un deux pour un », raconte Anaïs avec humilité.

Cette implication lui a d’ailleurs valu un second honneur lors du Gala Ambassadeur de son école, où elle a été reconnue pour incarner les valeurs de respect, de bienveillance et d’engagement. « C’était un hommage à la médaille que j’allais recevoir », explique l’étudiante.

Comme si ce n’était pas suffisant, Anaïs a eu l’honneur de prononcer le discours de finissants devant ses quelque 500 camarades.

« C’est normalement le président de l’école qui le fait, mais il m’avait approché pour le faire. Je ne pensais même pas que ce serait une possibilité alors j’étais vraiment contente qu’il m’ait choisie parmi les quelques 500 élèves de la cohorte. J’étais très surprise de pouvoir le faire et j’étais très contente », dit-elle avec fierté.

La tête bien ancrée sur les épaules, Anaïs se projette avec lucidité vers l’avenir. Elle poursuivra ses études collégiales à Trois-Rivières, avec en tête des professions comme l’optométrie ou l’orthophonie, particulièrement auprès des enfants. « J’aime vulgariser, rendre la matière compréhensible alors je pense que je vais rester dans ce thème-là », conclut-elle, fidèle à son désir de transmettre.