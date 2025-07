Côte-Nord : le festival EXODE amasse 15 000 $ en sociofinancement

La levée de fonds lancée il y a quelques semaines par le tout nouveau festival EXODE s’est terminée avec succès, selon le comité organisateur. Une somme de 15 000 $ a été récoltée via la plateforme de sociofinancement La Ruche et celle-ci sera doublée par le programme Horizons d’ici.

La campagne de sociofinancement misait sur la générosité et l’amour de la musique des Nord-Côtiers pour financer un tout premier événement immersif de musique électronique d’envergure internationale qui aura lieu du 22 au 24 août sur le site de St-Marc Pardu dans l’bois à Colombier.

« Le conseil d’administration du festival souhaite aujourd’hui remercier publiquement la population et ses précieux partenaires sans lesquels le cumul des fonds nécessaires à l’élaboration d’un festival électronique de cette taille sur la Côte-Nord aurait été impossible », indique-t-on par voie de communiqué.

La course à la montre est lancée pour l’équipe qui ouvrira les portes de son festival immersif dans moins d’un mois. Rappelons qu’une poignée de passionnés manicois travaillent depuis 2023 à l’élaboration d’un festival immersif de musique électronique sur la Côte-Nord.

« Le collectif prend position contre l’exode des régions, en organisant ici même un rassemblement qui attirera plusieurs festivaliers des quatre coins du Québec », explique le conseil d’administration. Tout en privilégiant l’écoresponsabilité et la transmission de valeurs de Respect, Partage et d’Auto-Gestion, EXODE fait le pari que cette célébration électronique dans notre région sera inoubliable et le début d’une tradition dans la région.

