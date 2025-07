Jeux du Québec : l’argent pour Cayden Anderson 

La Côte-Nord a obtenu sa deuxième médaille lors du jour 2 des Jeux du Québec qui se déroulement présentement à Trois-Rivières. C’est Cayden Anderson de Saint-Augustin qui a remporté une médaille d’argent à l’épreuve du 3 000 mètres marche.

Médaillé d’argent lors des Jeux à Rimouski en 2023 pour la même épreuve, Cayden Anderson a décroché la même couleur de médaille lors du jour 2 des compétitions d’athlétisme à Trois-Rivières.

« Je voulais vraiment gagner l’or, mais ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite », a-t-il dit.

Il s’en est fallu de peu pour qu’il en remporte une autre, terminant quatrième, à 23 centimètres du podium au lancer du javelot.

Par ailleurs, cinq athlètes nord-côtiers ont obtenu leur billet pour la finale d’autres épreuves.

Au vélo de montagne, Anaïs Bélanger s’est classée quatrième du cross-country olympique chez les U17 F. Daphnée Gagnon a pour sa part réalisé un autre top 10 chez les U15 F, avec une huitième position.

Sur une belle note

L’équipe féminine de volleyball tentera de poursuivre sur le résultat de son dernier match, pour la suite de la compétition. Demain, elle s’attaque aux matchs pour les positions 15 à 20.

« On a été proche à chaque fois, avec une défaite en deux manches serrées contre Sud-Ouest, un match semi-serré contre Beauce-Appalaches et un match dans une hot ambiance contre Montréal. Ç’a fait du bien le gagner », a mentionné l’entraîneur Maxime Mimeault, pour résumer la journée du 27 juillet.

Du côté masculin, le manque de constance et de cohésion n’a pas permis aux volleyeurs nord-côtiers de maintenir la pression contre les équipes du top 8 pour la deuxième phase préliminaire.

« Les gars ont tout de même très bien progressé, individuellement et collectivement au fil des matchs. Demain, nous tenterons de continuer de nous améliorer et à faire des apprentissages, contre des équipes plus à notre niveau, afin de se rendre le plus loin possible », a soutenu l’entraîneur Yannick Bouchard. Sa troupe jouera pour les positions 10 à 17.

Contre le courant

Après le contre-la-montre de samedi, c’était l’épreuve principale, le triathlon individuel distance super sprint (375 m de natation, 10 km vélo et 2,5 km de course à pied) qui attendait les triathlètes dimanche.

« Le défi du jour était le départ plage de masse dans la rivière Saint-Maurice. Les jeunes devaient composer avec le courant important de la rivière qui déportait leur trajectoire. Les trois jeunes ont très bien fait sur le parcours et l’expérience est concluante pour eux », a fait savoir l’entraîneur Sébastien Moreau.

Place aux éliminatoires

Après deux jours de qualifications, ce sera la ronde éliminatoire pour les archers lundi. Les entraîneurs Jean-Pierre Bernier et Sylvie Castilloux « souhaitent des surprises. On ne sait pas à quoi s’attendre. Ça reste des duels où tout se peut jouer », ont-ils rapporté.

Prise 2

Sur le losange, la formation nord-côtière a réussi à tenir le coup une partie de la rencontre face à Bourassa, mais leurs rivaux ont croisé la plaque neuf fois en cinquième match, en route vers une marque finale de 18-1.

« Il faut être fier des gars même s’ils ont la tête basse. Ils doivent se relever. Ils sont capables d’exécuter », a témoigné le personnel d’entraîneurs. La Côte-Nord retrouvera l’Abitibi-Témiscamingue, qu’elle a battue samedi, pour le match de la 17e place.

Passion

« Elles ont nagé avec passion et détermination », ce sont les mots de l’entraîneure Sarah-Ève Levasseur, à propos de la compétition du duo 17 ans et moins pour le programme technique.