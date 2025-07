Retour aux sources au Pow-Wow de Pessamit

Le Pow-Wow traditionnel de Pessamit, qui s’est tenu le week-end dernier, a été marqué par une édition riche en émotions, en traditions et en rassemblements, sous le thème évocateur d’un « retour aux sources ».

Fidèle à cette idée, l’événement a puisé dans l’esprit des toutes premières éditions organisées dans la communauté innue, mettant de l’avant la célébration de la vie sous toutes ses formes.

Cette année, l’organisatrice Kelly Vollant-Desterres avait un souhait clair : rassembler le plus grand nombre de nations possible, qu’elles soient autochtones ou allochtones.

Et ce souhait s’est concrétisé. Des visiteurs et des participants sont venus de partout au Québec, mais aussi de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick. Parmi eux, des danseurs et des drummers (chanteurs) ont traversé les frontières provinciales pour venir partager leur culture et leur savoir-faire.

L’édition 2025 s’est aussi démarquée par la richesse de sa programmation, notamment grâce à l’ajout de plusieurs concours, ou « spécials », qui ont fait vibrer le public et les participants. Le concours des cris de guerre, en hommage aux guerriers d’autrefois, a résonné avec puissance sur le site.

Un concours réservé aux chanteurs, accompagnés de leurs gros tambours traditionnels, a également capté l’attention, tout comme un spécial pour les danseuses à clochettes, qui ont su émerveiller par la précision de leurs mouvements et la musicalité de leur tenue.

Autre nouveauté de cette édition : une présence accrue d’artisans et de kiosques de vente, offrant une belle vitrine à l’art et aux créations autochtones. Les visiteurs ont aussi pu profiter d’une variété de kiosques de restauration, proposant des mets traditionnels et modernes, dans une ambiance conviviale et festive.

Parmi les moments forts de la fin de semaine, la journée du dimanche a occupé une place toute particulière. Des cérémonies de guérison y ont été tenues, dans un climat de respect, de recueillement et d’unité.

Comme le veut la tradition, les grandes entrées ont également marqué les esprits. Voir tous les danseurs entrer ensemble sur le terrain, en habits traditionnels, au rythme des tambours et des chants, fut un instant de grande intensité, empreint de fierté et de spiritualité.

Mais au-delà des activités et des performances, c’est l’ensemble du Pow-Wow qui a su, encore une fois, en faire un événement incontournable. L’énergie du site, l’ambiance électrisante, les moments de partage, les chants puissants, les pas de danse : tout a contribué à faire de cette édition 2025 une célébration inoubliable.