À la découverte des produits marins de la Côte-Nord

La table bioalimentaire Côte-Nord lance une nouvelle initiative nommée Bioproduits marins pour mettre en valeur les richesses de nos écosystèmes marins et les gens au cœur de cette industrie.

La table bioalimentaire Côte-Nord fera la promotion à travers différents médias de sa nouvelle initiative « Bioproduits marins ». Le projet implique la création de dix courts documentaires, la publication d’un site Web dédié au sujet et à l’élaboration d’un numéro spécial du magazine Le goût de la Côte-Nord. Le projet est vaste et touchera beaucoup de sujets.

« Cette initiative vise à faire découvrir tout ce qui est valorisable au niveau alimentaire dans son écosystème marin. Ça peut comprendre les poissons, crustacés, algues, phoques, oursins, concombre de mer, bref tout ce qui est potentiellement valorisable et qu’on pourrait inclure dans notre alimentation », explique le directeur général de la Table bioalimentaire Côte-Nord, Martin-Pierre Tremblay.

Des soirées de projection dans chacune des six MRC sont prévues pour présenter l’initiative élaborée, à partir de novembre.

« Il y a beaucoup de ressources marines sur la Côte-Nord qui sont de très hauts intérêts », soutient-il.

Manipulation de bioproduits marins de la Côte-Nord Photo Martin-Pierre Tremblay

Avec le projet Bioproduits marins, on espère faire découvrir à la population les écosystèmes marins, soit les types d’espèces qu’on y retrouvent et de quelle manière on peut les pêcher de façon responsable.

« Il faut penser à l’avenir du secteur des pêches, surtout dans un moment où les changements climatiques s’accélèrent. En plus, il faut de réfléchir aux aspects culinaires de ces produits, comment les amener à notre table », affirme M. Tremblay. « Cette initiative vise à faire connaitre de nouveaux produits pour diversifier l’offre et développer la demande. Pour ce faire, il faut commencer par les connaître » conclut-il.

Cuisiner

Présentement, l’équipe de la Table bioalimentaire Côte-Nord est en tournage avec l’agence de marketing agroalimentaire Cervidés, pour réaliser le projet en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), qui le finance avec une subvention de 160422$ ce qui représente 80% du budget alloué à ce projet.

Une capsule proposant des recettes simples à faire partout, même en camping, allant à des plus sophistiquées qu’on pourrait servir en restaurant est notamment au programme.

On veut permettre aux Nord-Côtiers d’apprêter les produits issus de l’écosystème marin de la région.

La pêche aux homards sur la Côte-Nord Photo Geneviève Lalumière

De la mer à l’assiette

Le projet comporte aussi un volet axé sur la présentation du monde de la pêche commerciale, ainsi que des portraits de pêcheurs de la région.

« Il s’agit d’ouvrir une fenêtre pour montrer et célébrer le secteur des pêches, c’est extrêmement important dans la région, ça fait partie du tissu social », souligne Pierre Tremblay. « Ça prend toute une mécanique pour pêcher. Il faut que les gens puissent comprendre le chemin qu’empruntent les poissons et les crustacés, pour se rendre jusqu’à leur assiette. »

La mise en valeur des co-produits de la pêche comme les carapaces de crustacés sera abordée également.

« Dans l’industrie de la pêche sur la Côte-Nord, il y a une part de plus en plus grande qui est opérée par les communautés innues. […] Que ça soit les opérations de pêches commerciales ou la présentation des équipages, on va aller pêcher avec eux. Il est important de voir les bioproduits marins de leurs points de vue également », conclut M. Tremblay.