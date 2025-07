Un regard neuf sur le Musée de l’église Sainte-Amélie

Le Musée de l’église Sainte-Amélie amorce une nouvelle phase de son évolution grâce à une collaboration inédite avec le milieu universitaire.

L’arrivée récente de Roméo Martial Tapang, doctorant en études urbaines à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), marque un tournant stratégique pour l’institution patrimoniale de Baie-Comeau.

Boursier de la Chaire de recherche en économie créative et mieux-être (CREAT), le chercheur a séjourné sur la Côte-Nord le mois dernier afin de mener une analyse stratégique du musée, fondée sur des rencontres avec divers membres de la communauté.

L’objectif : comprendre les valeurs patrimoniales, sociales et culturelles que les citoyens attribuent à ce lieu emblématique. Ces données alimenteront un rapport destiné au conseil d’administration du musée, incluant des recommandations concrètes pour assurer sa pérennité et renforcer son rôle au sein de la collectivité.

Recherche et dialogue citoyen

Cette initiative s’inscrit dans une approche collaborative portée par la Chaire CREAT, un organisme dédié à la promotion de la culture, des arts et de l’innovation sociale. Le projet bénéficie du soutien de Luc Foleu, professeur en sciences de la gestion à l’UQAR (antenne de Baie-Comeau), et de Johanne Munger, présidente du Musée et également conseillère à l’UQAR. Tous deux sont membres actifs de la Chaire.

Roméo Tapang, encadré par Luc Foleu, est reconnu pour son expertise en développement culturel et territorial. Sa démarche s’appuie sur la participation citoyenne et les savoirs locaux, avec une visée de transformation sociale durable.

La contribution du milieu universitaire apporte une lecture externe, rigoureuse et constructive du potentiel du musée.

« Cette démarche contribue à mieux comprendre les besoins de la communauté, à identifier des leviers de développement porteurs, et à renforcer la crédibilité des initiatives auprès des partenaires et bailleurs de fonds », indique le directeur général du Musée de l’église Sainte-Amélie, Claude Montigny.

« Elle ouvre aussi de nouveaux horizons en tissant des liens durables entre les milieux culturels et universitaires du Québec », ajoute-t-il.

Le public invité à contribuer

Dans le cadre de cette démarche, un sondage public est lancé aujourd’hui afin de recueillir l’avis des citoyens sur l’avenir du musée. L’équipe invite toute la population à y participer : quelques minutes suffisent pour influencer positivement les prochaines étapes du projet.

Pour participer au sondage : bit.ly/sainteamelie.