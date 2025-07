Une importante entente pour une meilleure préservation du patrimoine innu

L’Institut Tshakapesh et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) ont conclu une entente de collaboration dans le cadre d’un important projet pour mieux comprendre et rendre plus accessible le patrimoine innu.

L’entente conclue vise le recensement, la préservation, la numérisation, la diffusion et la valorisation du patrimoine innu.

Ainsi, BAnQ facilitera l’accès aux documents relatifs aux communautés innues conservés dans ses fonds d’archives et leur utilisation.

« L’Institut pourra ainsi plus aisément en obtenir des reproductions et, lorsque c’est possible, les verser dans sa base de données », explique BAnQ dans un communiqué.

De l’accompagnement à la recherche et de la formation à la numérisation à l’équipe de l’Institut Tshakapesh sont aussi prévus.

Archives Tshakapesh. Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec

De son côté, l’Institut contribuera à enrichir les données sur le patrimoine innu des fonds d’archives de BAnQ. Elle réalisera une tournée dans les communautés pour recueillir des informations et des éléments culturels complémentaires.

Cette entente représente une étape importante dans la reconnaissance et la mise en valeur des savoirs, des traditions et de l’histoire du peuple innu, souligne-t-on.

« Le projet permettra de documenter et de rendre accessible un riche héritage culturel, tout en respectant les principes d’autodétermination et de transmission intergénérationnelle », indiquent les organisations.

« Cette collaboration avec BAnQ est une reconnaissance importante de la richesse de notre culture et de notre droit à la raconter et à la transmettre selon nos propres voix », ajoute Rita Mestokosho, présidente du conseil d’administration de l’Institut Tshakapesh.

Le projet découle d’un mandat donné à l’Institut Tshakapesh par les Chefs des conseils innus et d’une entente avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, pour la mise en œuvre d’un plan de développement pour le patrimoine matériel et immatériel de la Nation innue.