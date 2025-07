CHRONIQUE | L’alimentation en camping ou en chalet : bien manger pour suivre le beat des vacances

Ah, les vacances en plein air ! Que tu sois en mode chalet rustique, tente au bord d’un lac ou roulotte bien équipée, ces moments de pause nous sortent de la routine… et notre corps le ressent. On bouge plus, on dort autrement, on mange différemment — bref, notre équilibre habituel est chamboulé. Dans cette chronique, je t’invite à découvrir comment nos besoins corporels évoluent quand on est en vacances, et surtout, comment on peut soutenir notre énergie, notre digestion et notre bien-être afin de profiter pleinement des vacances, sans coups de fatigue, inconfort digestif ou fringales incontrôlables.

Ce qui change dans ton corps quand tu es en vacances (et pourquoi bien manger devient encore plus important)

1. Ton niveau d’activité physique augmente — sans même que tu t’en rendes compte

En vacances, surtout en camping ou au chalet, tu bouges naturellement plus : marcher sur un sentier, pagayer, nager, faire un feu, transporter du matériel… Tout cela augmente ta dépense énergétique. Résultat ? Ton métabolisme s’accélère légèrement, tu transpires davantage, et tu brûles plus de calories, même au repos. Ton corps réclame donc plus d’eau et des aliments riches en nutriments pour soutenir cette dépense.

2. Ton système immunitaire est sollicité différemment

L’exposition au soleil, au vent, aux insectes, aux allergènes extérieurs ou simplement le changement d’environnement met ton système immunitaire au défi. Une alimentation riche en antioxydants, en vitamines et en fibres — comme les fruits et légumes colorés — peut renforcer ta réponse immunitaire.

3. Ton rythme circadien peut se rééquilibrer (ou se dérégler)

Loin des écrans et de la routine maison-boulot, tu t’exposes davantage à la lumière naturelle. Tu dors parfois mieux… ou parfois moins bien (si tu es sous la tente avec les oiseaux à 5 h du matin !). Les glucides complexes (quinoa, pain complet, légumineuses) et le tryptophane (présent dans les œufs, les noix, les graines, les produits laitiers, les céréales) favorisent la production de sérotonine et de mélatonine — deux hormones-clés du cycle veille-sommeil.

4. Ton stress diminue (souvent)… mais pas toujours

En théorie, les vacances font baisser le cortisol, l’hormone du stress. Mais entre le trajet, les imprévus, les enfants surexcités ou la pluie, ce n’est pas toujours zen ! Une alimentation régulière et équilibrée aide à éviter les « montagnes russes » glycémiques qui influencent ton humeur. Essaie de ne pas sauter de repas, même si tu manges sur le pouce. Une simple combinaison de pain de blé entier, beurre de noix et fruit frais peut faire des merveilles pour stabiliser ton énergie.

5. Ton système digestif est plus sensible aux changements

Quand tu modifies tes habitudes (heures de repas, niveau d’hydratation, quantité de fibres, types d’aliments…), ton intestin peut vite te faire savoir qu’il n’aime pas trop ça ! Ballonnements, constipation, inconfort… Boire beaucoup d’eau (encore plus s’il fait chaud), manger des légumes cuits, des fruits frais et marcher chaque jour sont des gestes simples mais efficaces.

Astuce douce : une tisane de menthe ou de fenouil peut calmer un ventre un peu dérangé.

Un dernier mot : reste flexible

Bien sûr, la météo, les imprévus ou la simple envie de ne rien faire peuvent bousculer tes plans. Et c’est parfait ainsi ! La meilleure recette pour bien manger en vacances, c’est de s’adapter sans se juger. L’important, c’est de rester à l’écoute de ton corps, de répondre à ses besoins avec bienveillance et de profiter des petits plaisirs — parce qu’eux aussi nourrissent le bien-être.

Rappelle-toi : ton corps est une machine incroyable. Il te parle. Il t’écoute. Et il a simplement besoin de toi pour fonctionner à son meilleur.

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.