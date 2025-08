D’ici 2051, c’est la Côte-Nord qui risque de perdre le plus de population

La Côte-Nord est la région du Québec qui perdra le plus de population d’ici 2051, selon les plus récentes projections de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Les projections démographiques du Québec et de ses régions publiées mercredi indiquent que globalement, la population de la province se stabilisera autour de 9,2 millions de personnes, au cours des prochaines décennies.

Or, c’est la Côte-Nord qui affiche la décroissance projetée la plus marquée à — 17 %.

Les régions éloignées des grands centres devraient demeurer parmi les plus vieillissantes en 2051.

« Le bassin de main-d’œuvre potentielle (les personnes de 20 à 64 ans) pourrait décliner de manière notable d’ici 2051 dans bien des régions », note l’Institut.

La Côte-Nord se hisse encore au premier rang en la matière, avec une baisse de -20 % projetée. La baisse chez les 0-19 ans est encore plus importante, à -24 %. Il s’agit du même résultat que Montréal.

Le nombre de personnes de 65 ans et plus devrait augmenter en moyenne de 26 % au Québec. Or, certaines régions comme la Côte-Nord n’observeront aucune croissance nette des effectifs de ce groupe d’âge d’ici 2051.

« Cette apparente stabilité cache toutefois une hausse d’ici le début des années 2030, suivie d’une baisse subséquente. La part de ce groupe d’âge continuera également d’augmenter dans ces régions, en raison des baisses d’effectifs projetées dans les autres groupes d’âge », explique l’ISQ.