Innu Nikamu : Cœur de pirate se prépare à monter sur scène

Cœur de pirate, Paul Daraîche et ses filles s’apprêtent à monter sur la scène de Innu Nikamu, jeudi soir.

L’auteur-compositeur-interprète Coeur de pirate a fait ses tests de sons, jeudi après-midi. Elle grimpera sur la scène pour sa prestation à 19 h.

Béatrice Martin sera suivie de Nimuk Kanapé à 20 h 30. Bill St-Onge y sera à 21 h 10. La soirée se terminera avec Paul Daraîche & filles, vers 22 h.

Mercredi, DJ Indians et D-Noy ont notamment fait dansé la foule pour la première soirée de l’événement.

Coeur de pirate en répétition pour son spectacle de jeudi soir, à Innu Nikamu. Photo Émilie Caron-Wart

Par ailleurs, lors de cette première journée, Québec a annoncé un soutien financier de 350 000 $ pour le festival Innu Nikamu, qui se déroule jusqu’au 3 août.

« Les événements et les festivals constituent des vecteurs d’attraction remarquables pour les visiteuses et visiteurs », a souligné la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. « Le Festival Innu Nikamu ne met pas seulement de l’avant la culture innue, mais il contribue également au rayonnement du tourisme autochtone en mettant en valeur ses expériences authentiques et enrichissantes. »

Elle a souligné que l’événement était l’une des filières touristiques à haut potentiel de développement identifiées dans la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030.

« J’invite chaleureusement les touristes et la population à profiter pleinement des moments mémorables qu’offre le Festival », a-t-elle affirmé.