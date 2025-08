Paul Daraîche partage les valeurs familiales d’Innu Nikamu

Paul Daraîche et ses filles se sont produits en famille jeudi soir, au Festival Innu Nikamu.

« C’est fait 50 ans que je viens voir les Innus. Quand j’ai connu Kashtin, c’était encore des ados », a lancé Paul Daraîche, quelques heures avant de monter sur scène.

L’artiste qui sillonne le Québec depuis 50 ans est fier de faire le Festival Innu Nikamu en famille.

L’événement est connu pour être un festival rassembleur qui partage les valeurs familiales et les traditions ancestrales.

« L’accueil des Innus est incroyable, c’est toujours pareil. Ils sont tous ensemble. Les jeunes me disent souvent qu’ils ont grandi avec la musique et chantent mes classiques. C’est beau à voir. C’est une belle communauté, j’adore », a-t-il dit.

« C’est très important, les traditions que nos parents nous transmettent. Quand j’étais jeune, je voulais me tenir avec les vieux, pour qu’ils me racontent comment eux, ils vivaient. Moi je suis Gaspésien, puis les Innus, ils sont comme nous, on est soudés. La plupart des gens gardent leurs parents à la maison », a souligné M. Daraîche.

Sa fille Katia n’était pas du voyage. Son amputation au niveau de la cuisse gauche a eu lieu en mai. Elle sera de retour sur scène en octobre, pour des spectacles prévus au casino.

De son côté, l’organisation du Festival Innu Nikamu refuse de dévoiler des chiffres concernant l’achalandage des spectacles, « pour des raisons de sécurité ». Un bilan des cinq jours devrait être communiqué.

Patrick Norman, Shaushiss Fontaine et Souldia seront notamment sur scène vendredi soir.