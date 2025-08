Jeux du Québec : les Nord-Côtiers récoltent 6 médailles et 2 bannières

Dix jours de sports, six médailles, deux bannières et bien des souvenirs marquent la 59e Finale des Jeux du Québec des athlètes nord-côtiers.

La flamme de cette Finale tenue à Trois-Rivières s’éteindra vers 18 h 30 au terme de la cérémonie de clôture au Colisée Vidéotron.

« Les athlètes ont donné tout ce qu’ils avaient. Il y a eu plusieurs records personnels et on a vu un bel esprit d’équipe dans les sports collectifs », résume la cheffe de mission, Sarah Richard Tremblay, à propos du deuxième bloc.

C’est aux Septiliens Cody Cormier et Gabriel Joseph, le duo de volleyball de plage masculin, que reviendra l’honneur de porter le drapeau de la Côte-Nord pour la cérémonie de clôture. Rappelons que les deux athlètes, qui en étaient à un premier tournoi ensemble, ont pris le cinquième rang de la compétition.

Par ailleurs, les nommés du deuxième bloc pour la bourse Alice-Cloutier sont Geoffroy Gougeon (basketball masculin), Élyrose Beaulieu (basketball féminin), Mathis Vollant (golf), Taylor Arsenault (natation), Daphnée Gaudreau (soccer féminin), Théo Isabel (soccer masculin) et Cody Cormier (volleyball de plage).

Notre cheffe de délégation, qui en était à une première expérience à ce titre, est heureuse du bon déroulement lors des Jeux.

« Ç’a vraiment bien été. Nous sommes fiers de nos athlètes et de nos entraîneurs. Merci aux missionnaires et aux accompagnateurs. Toutes ces personnes ont bien représenté les valeurs de la région, notamment l’esprit sportif et le respect. »

La grande famille des Jeux se tourne maintenant vers Blainville. C’est dans six mois que la ville des Laurentides accueillera la 60e Finale, soit du 27 février au 7 mars 2026. Les athlètes de la Côte-Nord et de tout le Québec auront l’occasion de briller de mille jeux, en regard du slogan du prochain comité organisateur.

« On a hâte à la prochaine finale », de conclure Sarah Richard Tremblay.

Médaillés du bloc 1

Cayden Anderson : médaille d’argent au 3000 m marche + Médaille d’argent au lancer du disque

Anaïs Bélanger – Vélo de montagne : Médaille d’argent au cross-country court + Médaille de bronze au cross country éliminatoire

Sidnie Driscoll : Médaille de bronze au lancer du poids

Cédrick Savard : médaille d’argent au lancer du marteau

Médaillés du bloc 2

Aucun

Bannières d’éthique sportive : Vélo de montagne (bloc 1) + natation (bloc 2)

Classement cumulatif des régions – Bloc 1

Athlétisme : 11e/19 (Rimouski 2023 : 17e/19)

Baseball : 19e/19 (Rimouski 2023 : 18e/18)

Natation artistique : 14e/15 (Rimouski 2023 : 12e/14)

Tir à l’arc : 15e/16 (Rimouski 2023 : 15e/15)

Triathlon : 16e/19 (Rimouski 2023 : Absente)

Vélo de montagne : 4e/18 (Rimouski 2023 : 8e/18)

Volleyball féminin : 15e/19 (Rimouski 2023 : 18e/19)

Volleyball masculin : 14e/17 (Rimouski 2023 : 7e/16)

Classement cumulatif des régions – Bloc 2

Basketball féminin : 19e/19 (Rimouski 2023 : 14e/18)

Basketball masculin : 19e/19(Rimouski 2023 : 19e/19)

Golf : 17e/17 (Rimouski 2023 : 13e/18)

Natation – Piscine : 18e/19 (Rimouski 2023 : 15e/19)

Natation – Eau libre : 16e/19 (Rimouski 2023 : 13e/19)

Soccer féminin : 19e/19 (Rimouski 2023 : 19e/19)

Soccer masculin : 19e/19 (Rimouski 2023 : 19e/19)

Volleyball de plage féminin : 12e/17 (Rimouski 2023 : 18e/17)

Volleyball de plage masculin : 5e/18 (Rimouski 2023 : 13e/18)

Photo : la délégation de natation a remporté une bannière d’éthique sportive. Photo courtoisie