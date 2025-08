Une aventure en kayak 100 % féminine aux Bergeronnes

Une expérience unique attend les femmes de la Côte-Nord grâce à une collaboration entre Les Norkôtières et Mer et Monde Écotours. Une activité clé en main propose un moment de pause, d’aventure et de partage, aux Bergeronnes, en plein cœur du fleuve Saint-Laurent.

Destinée aux femmes de 14 ans et plus, cette escapade prévue du 16 au 17 août comprend une demi-journée de kayak de mer guidée sur le chenal Laurentien, l’un des secteurs emblématiques de la Côte-Nord pour l’observation de la faune marine.

Accompagnées par une guide professionnelle, les participantes pourront pagayer au rythme du fleuve et, avec un peu de chance, croiser des mammifères marins.

L’expérience se prolonge ensuite sur la terre ferme, avec une nuit en camping sauvage en bord de mer. Une séance de yoga en nature est prévue pour favoriser le ressourcement et la détente.

Deux repas gourmands, concoctés à partir d’ingrédients locaux et boréaux, viendront compléter ce séjour tout en saveurs et convivialité, au coût de 300 $.

Tout l’équipement nautique et de camping est fourni, permettant aux participantes de se concentrer sur l’essentiel : vivre le moment présent, respirer l’air salin et créer des liens sincères avec d’autres femmes. L’activité se veut inclusive et chaleureuse, une invitation à ralentir et à connecter avec soi-même, les autres et la nature.

Les mères et filles sont également les bienvenues, renforçant l’aspect intergénérationnel de cette aventure en pleine nature nord-côtière. La période d’inscription a pris fin le 29 juillet.