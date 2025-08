CAB Manicouagan : une cuisine flambant neuve pour la popote roulante

Le Centre d’action bénévole de la MRC de Manicouagan a multiplié les efforts pour réussir à se doter d’une toute nouvelle cuisine industrielle lui permettant de préparer lui-même les repas destinés à la popote roulante.

« Dans les dernières années, la popote roulante était desservie par des traiteurs. Après un certain temps, les traiteurs viennent qu’à s’essouffler et on était tenu d’avoir un certain nombre d’usagers de la popote selon ce qu’ils étaient capables de nous fournir », explique le chef cuisinier Serge Caron, embauché en décembre dernier pour mettre en place la nouvelle cuisine.

C’est ce qui a motivé le Centre d’action bénévole à développer son propre service de cuisine au lieu de faire affaire avec des sous-traitants. « On partait de zéro », témoigne M. Caron qui se réjouit que des bailleurs de fonds aient soutenu le projet qui s’élève à 700 000 $.

L’organisme possédera désormais « une belle cuisine modulaire industrielle » qui répond aux normes d’hygiène et de salubrité en plus d’être sans émission (100 % électrique) et écologique. D’une grandeur de 28 par 60 pieds, la nouvelle pièce sera située sur le boulevard Laflèche dans l’ancien bâtiment du Domaine de l’horticulture.

Après près d’un an de travail, la cuisine sera officiellement inaugurée et fonctionnelle au début septembre. Les travaux s’amorceront au cours des prochaines semaines et le Centre d’action bénévole se lance également dans le recrutement de personnel.

« On recherche un cuisinier, un aide-cuisinier et on accueille aussi les bénévoles qui aimeraient donner un coup de main en cuisine », précise Serge Caron ajoutant que les personnes intéressées peuvent postuler dès maintenant.

Un service important

Le CAB de la MRC de Manicouagan est un des derniers à mettre en place son service de popote roulante à même ses installations. Pour le chef cuisinier, qui possède 40 ans d’expérience, il s’agit d’un service important et essentiel pour les aînés de la région.

Il n’y aura aucun changement en ce qui concerne les journées de service. Les bénéficiaires de Baie-Comeau auront accès aux repas préparés trois jours par semaine (lundi, mercredi, vendredi) et ceux des périphéries les mardis et jeudis. Tous les menus sont livrés gratuitement, peu importe le lieu de résidence. Les résidents du Château Baie-Comeau seront aussi desservis.

Serge Caron promet toutefois « une grosse différence » quant à la variété des mets. « Avant, on fonctionnait avec un menu rotatif de 6 semaines. On va travailler à partir de septembre de façon trimestrielle. Autrement dit, on va avoir quatre trimestres dans l’année de trois mois pour suivre les saisons, mais ça va être un menu qui va changer tous les mois. »

Les personnes aînées qui sont déjà inscrites au service de popote roulante n’ont pas besoin de renouveler leur adhésion. Celles qui veulent y adhérer peuvent le faire en contactant Serge Caron ou Jessy Imbeault, coordonnatrice.

« On peut encore répondre à la demande. Avec notre nouvelle cuisine, nous pourrons préparer 1 000 repas par jour, selon le personnel en place », lance M. Caron.

Une fois la nouvelle cuisine bien lancée, d’autres projets s’y grefferont. Serge Caron parle d’une boulangerie, notamment, et possiblement d’autres surprises.