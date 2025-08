La Classique Dave Dufour est de retour à Forestville

Les amateurs de sport seront ravis d’apprendre le retour de la Classique Dave Dufour cette année. Organisée en hommage à l’ancien enseignant de la polyvalente des Rivières, qui a toujours encouragé les activités sportives, elle aura lieu le 31 août à Forestville.

Depuis maintenant quatre ans, l’événement permet de redonner à des organismes de la communauté qui touchent de près ou de loin au sport et à la jeunesse. L’an dernier, c’est Sport Espoir qui a obtenu une somme de 3 000 $ grâce aux profits de la Classique.

Au programme, un tournoi de dek hockey se tiendra au Complexe Guy-Ouellet. La formule est de 3 vs 3 et 2 parties sont garanties. En nouveauté cette année, une classe féminine a fait son apparition. Le coût est de 160 $ par équipe et les inscriptions se poursuivent jusqu’au 22 août.

Pour la première fois, un tournoi de beach volley est proposé aux participants. Les équipes doivent être composées de quatre personnes, dont deux hommes maximum. Le calibre doit être mentionné lors de l’inscription qui est au coût de 120 $.

Également nouveau pour la 4e édition : le tournoi de fer. Il est possible de s’inscrire à l’avance ou sur place au coût de 20 $ par équipe de deux joueurs. Les places sont limitées.

Quant à l’Omnium de tennis, il revient lui aussi le 31 août. Ce sont des épreuves simples et les classes A et B sont offertes (30 $ par participant). Il s’agit de la formule gagnant/perdant et du meilleur de trois manches. En cas de troisième manche, un superbris est nécessaire.

Il n’y a pas d’avantage et deux parties sont assurées. Les places limitées et il est possible de s’inscrire auprès d’Erik Langelier avant le 27 août.