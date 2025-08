Le vote par anticipation s’amorce dans la circonscription provinciale d’Arthabaska

Le vote par anticipation dans la circonscription d’Arthabaska, dans le Centre-du-Québec, se déroule dimanche et lundi en vue du scrutin du 11 août. Pas moins de 10 candidats se font la lutte,

À l’heure actuelle, la lutte semble surtout opposer le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, au candidat du Parti québécois (PQ), Alex Boissonneault. La Coalition avenir Québec (CAQ), le parti du gouvernement Legault, y présente le candidat Keven Brasseur.

Les candidats choisis par les autres partis représentés à l’Assemblée nationale sont Chantale Marchand, pour le Parti libéral du Québec (PLQ), et Pascale Fortin pour Québec solidaire (QS).

Les autres candidats qui ont reçu l’autorisation d’Élections Québec de se présenter sont Louis Chandonnet (Équipe autonomiste), Denis Gagné (indépendant), Trystan Martel (Climat Québec), Arpad Nagy (indépendant) et Éric Simard (Union nationale).

Cette élection partielle est devenue nécessaire à la suite du départ du député caquiste Éric Lefebvre, en cours de mandat, qui a tenté sa chance sur la scène fédérale. M. Lefevre, qui porte les couleurs du Parti conservateur du Canada, a été élu le 28 avril dans la circonscription fédérale de Richmond-Arthabaska.

Lors des dernières élections générales au Québec, en octobre 2022, Éric Lefebvre avait facilement été élu en obtenant 51,75 % des suffrages, devançant son plus proche rival, le candidat conservateur Tarek Henoud par plus de 12 200 voix.

