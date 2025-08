Port de Baie-Comeau : le comité de développement durable recrute

Le Port de Baie-Comeau veut bonifier son comité de développement durable en y intégrant davantage de voix citoyennes. Le recrutement est en cours jusqu’au 11 août.

Ce comité citoyen joue un rôle « essentiel », affirme l’organisation dans son appel à candidatures. « Il contribue à éclairer le Port sur les retombées environnementales, sociales et économiques de ses activités », indique-t-on.

Il est décrit comme un espace d’échange indépendant où les idées circulent, les perspectives se croisent et les recommandations s’appuient sur ce qui se vit ici.

Certains profils sont recherchés : passionné par la protection des milieux naturels ou l’adaptation et la lutte aux changements climatiques, actif dans la mobilisation citoyenne, intéressé par le développement économique régional, engagé dans le monde culturel ou éducatif et animateur d’activités récréatives non commerciales dans le secteur portuaire.

Les personnes qui posent leur candidature devraient être capables de bien communiquer ainsi qu’avoir une écoute active, une indépendance d’esprit et l’envie de contribuer à des réflexions collectives.

« C’est l’occasion de faire entendre vos idées, de contribuer à des actions durables et de participer activement à l’avenir de notre territoire », clame le Port de Baie-Comeau.

Le comité comprend jusqu’à 12 membres issus de divers secteurs, sans lien d’intérêt avec le Port. On veut une représentation équilibrée des milieux culturels, générationnels et sociaux. ​

Des nominations sont prévues pour certains sièges par la Ville et le Club nautique. Un appel de candidatures est lancé pour les autres sièges, avec un mandat de deux ans renouvelable. ​

Le comité se réunit trois fois par an et une rémunération de 200 $ est offerte par rencontre pour les membres.

Pour les personnes intéressées, il est possible de consulter la charte du comité de développement durable sur le site Web du Port de Baie-Comeau. Le formulaire de candidature est disponible en ligne également. « On se donne rendez-vous cet automne », conclut l’organisation portuaire.