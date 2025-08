Présence de fumée de feux de forêt des Prairies sur la Côte-Nord

Il y aura présence de fumée à Sept-Îles et Baie-Comeau, tôt dimanche soir, indique Environnement Canada.

La présence de fumée est annoncée pour dimanche soir, dans certains secteurs de la Côte-Nord, mais l’indice de qualité de l’air demeure acceptable et ne nécessite pas de prises de mesures particulières, sauf en cas de symptômes, selon le Réseau de surveillance de la qualité de l’air du Québec (RSQAQ).

Des alertes et des bulletins spéciaux de mauvaise qualité de l’air étaient toutefois toujours en vigueur dans plusieurs provinces canadiennes dimanche, en raison de la fumée provenant des feux de forêt dans les Prairies.

Environnement Canada rapportait dimanche matin que les régions touchées s’étalaient de la Colombie-Britannique jusqu’au Québec. L’agence fédérale a précisé que la fumée pouvait causer une mauvaise qualité de l’air et une visibilité réduite.

La fumée doit persister jusqu’à lundi dans certaines parties de l’Ontario et du Québec.

Au Québec, les régions du Nord-du-Québec, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, de la Montérégie, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de Montréal et de l’Outaouais se trouvaient sous un bulletin spécial concernant la qualité de l’air.

À ces bulletins spéciaux s’ajoutait une veille d’orages violents pour certains secteurs de la Mauricie, de la Capitale-Nationale, de Charlevoix et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Environnement Canada rapportait que, dimanche après-midi et en soirée, « les conditions sont propices à la formation d’orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte » dans ces secteurs.

En ce qui concerne la qualité de l’air, l’organisation recommande à la population de limiter le temps passé à l’extérieur ainsi que de réduire ou de réorganiser les sports, les activités et les événements à l’extérieur.

Les personnes les plus à risque de souffrir de la pollution atmosphérique sont les personnes de 65 ans et plus, les personnes enceintes, les nourrissons et les jeunes enfants, ainsi que les personnes qui ont des problèmes de santé chronique, précise l’agence fédérale.

« Vous pourriez ressentir les symptômes légers et courants comme une irritation des yeux, du nez et de la gorge, ou plus graves, mais moins fréquents, comme des douleurs à la poitrine ou une toux sévère. Si vous pensez avoir une urgence médicale, demandez une assistance médicale immédiate », peut-on lire sur le site web d’Environnement Canada.

L’organisation recommande de garder les fenêtres et les portes fermées autant que possible lorsque les gens restent à l’intérieur. En cas de chaleur extrême et de mauvaise qualité de l’air, la priorité est toutefois de rester au frais.

–Avec La Presse Canadienne